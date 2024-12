Tifo nerazzurro in visibilio ed il Pisa espugna ancora “Marassi”

Written by admin• 11:56 am• Pisa SC

GENOVA – Tifo nerazzurro presente anche sugli spalti dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova, anche se in forma limitata, a causa dell’obbligo della tessera del tifoso per poter partecipare a questa trasferta. Quindi solo 241 i biglietti acquistati dai supporters nerazzurri per il settore ospiti. Infatti i gruppi della Nord, a causa dell’obbligo della card, non erano presenti. Solo due i pullman organizzati, quello del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni e quello del Centro Coordinamento di Liana Bandini. Poi diverse macchine private.

di Maurizio Ficeli

Nel settore occupato dai tifosi nerazzurri solo gli striscioni dei Club, dal gruppo San Romano guidato da Sergio Fasano, a quello di Ponsacco, dei Pisani al Nord e dei Pisani a Roma. Scaramucce verbali fra le due tifoserie, che, ormai è notorio, non si sono mai amate, anche per via dell’amicizia storica fra pisani e genoani, anche se bisogna dire che gli ultras blucerchiati della Gradinata Sud, non essendo presenti i gruppi della Nord pisana non hanno mai offeso.

Iniziano le ostilità ed i tifosi nerazzurri sventolano i loro vessilli, imbastendo il coro “Pisa, Pisa! “mentre la squadra si porta in attacco conquistando un corner. Malgrado non ci siano i gruppi della Nord, i tifosi presenti si fanno sentire come possono, al cospetto di una tifoseria numerosa, e questo non è cosa da poco. Gli ultras Tito esibiscono invece uno striscione in cui chiedono “Trasferte libere”. Il Pisa attacca ancora e con esso sale il grido di incitamento dei propri supporters. Finisce a reti bianche il primo tempo. Nella ripresa, continua ancora l’incitamento dei tifosi giunti dalla città della Torre Pendente al fine di incrementare il vantaggio sullo Spezia, sconfitto a Bari. Ed al 69′ il Pisa va in vantaggio con Matteo Tramoni , che fa esplodere di gioia i tifosi nerazzurri “Siamo qui perché devi vincere!”. Ed al triplice fischio, l’apoteosi!! Grazie ragazzi!!

