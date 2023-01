Test Match, nove gol al Fucecchio in amichevole: doppiette per Cissè e Masucci

Scritto da admin• 12:00 pm• Pisa SC

PISA – Test di metà settimana per il Pisa Sporting Club che questo pomeriggio ha affrontato in amichevole il Fucecchio sul prato dell’Arena.

La formazione bianconera, militante nel campionato di Eccellenza Toscana, ha svolto alla perfezione il ruolo di sparring partner in un match che è servito allo staff tecnico guidato da Luca D’Angelo per far ruotare tutti gli effettivi.

Per la cronaca la partita è stata vinta dal Pisa con punteggio di 9-0 grazie alle reti di Matteo Tramoni, Morutan, Beruatto, Gliozzi, Hermannsson, Cissè (2) e Masucci (2).

Domani la squadra nerazzurra tornerà ad allenarsi di pomeriggio a San Piero prima di effettuare la rifinitura venerdì mattina nuovamente all’Arena

