Terremoto, l’Aoup ha riunito l’Unità di crisi con verifiche tecniche

Written by Redazione• 6:58 pm• Pisa, Attualità

Per precauzione sospesa l’attività programmata

PISA – A seguito delle scosse di terremoto registrate nella mattinata di martedì 4 agosto è stata riunita tempestivamente l’Unità di crisi aziendale che, in via precauzionale, ha disposto di far proseguire le attività sanitarie urgenti o comunque non differibili, di sospendere per oggi quelle programmabili, sia di ricovero sia di sala operatoria sia ambulatoriali e di autorizzare le attività effettuabili in modalità agile (smart working).

Riguardo alla stabilità degli edifici, fin dalla mattinata e per tutto il giorno si sono svolte le verifiche dell’Ufficio tecnico anche sulla parte impiantistica (ascensori, condutture idriche, gas ed elettricità) nei due stabilimenti ospedalieri di Santa Chiara e di Cisanello.

Dai sopralluoghi tecnici complessivamente non è emersa alcuna criticità causata dal terremoto salvo la necessità di approfondire ulteriormente la situazione dell’Edificio 12 del Santa Chiara, che ospita ambulatori e l’accettazione unificata ragion per cui, a titolo precauzionale, le attività sono sospese ancora per un giorno.

L’Unità di crisi aziendale è rimasta per tutto il giorno in costante collegamento con il Centro operativo comunale, la Prefettura, il Sistema regionale di protezione civile e l’Università di Pisa per tutti gli aggiornamenti del caso e rimarrà attiva fino a domani.

Last modified: Agosto 5, 2026