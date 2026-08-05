Ospedale di Comunità di Navacchio, accordo tra Asl e Misericordia: “Garantita la continuità del servizio”

Written by Redazione• 7:53 am• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Cascina Rossa e Potere al Popolo!

L’Ospedale di Comunità di Navacchio continuerà la propria attività. L’Asl ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la Misericordia per garantire la continuità del servizio sanitario.

A esprimere soddisfazione sono Potere al Popolo! e Cascina Rossa, che nelle scorse settimane hanno promosso una mobilitazione contro la chiusura della struttura, attraverso una petizione popolare, presìdi davanti al Comune di Cascina, riunioni e assemblee pubbliche.

«Siamo ancora in attesa di conoscere i dettagli dell’accordo, ma possiamo parlare di una prima importante vittoria – dichiarano le due realtà politiche –. La mobilitazione ha coinvolto migliaia di cittadini di Cascina, Pisa e degli altri territori interessati, producendo un risultato concreto per la difesa del diritto alla salute».

Secondo Potere al Popolo e Cascina Rossa, l’intesa dimostra l’efficacia della partecipazione popolare e dell’impegno collettivo. Le due organizzazioni confermano quindi la volontà di proseguire la propria attività sul territorio a tutela della sanità pubblica.

Last modified: Agosto 5, 2026