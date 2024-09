Tensioni sul mercato estivo di Marina di Pisa: Anva Confesercenti riafferma le proprie preoccupazioni

Scritto da admin• 8:59 am• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Confesercenti di Pisa.

“Ribadiamo la nostra perplessità, già espressa a maggio, nei confronti dell’amministrazione comunale e dell’assessore Paolo Pesciatini riguardo all’ipotesi di spostamento del mercato estivo di Marina, attualmente situato sul Lungomare in piazza Viviani. Nonostante le nostre interlocuzioni con la Terza Commissione consiliare, la questione prosegue senza alcuna concertazione con le associazioni di categoria, come previsto dalle normative”. Mirco Sbrolli, presidente di Anva Confesercenti per Pisa, sottolinea nuovamente la posizione degli ambulanti dopo l’approvazione della mozione in consiglio comunale. “A maggio avevamo già evidenziato che il percorso intrapreso era totalmente errato, a partire dalla mancanza di concertazione. Inoltre, leggiamo nella mozione approvata che le associazioni saranno coinvolte solo dopo l’avvio della sperimentazione per monitorare i risultati. È surreale, poiché la concertazione è un passaggio fondamentale per definire modalità di spostamento, aree interessate, numero e dimensioni dei posteggi. È importante ricordare che nelle lunghe sedute di concertazione che hanno portato all’approvazione del nuovo piano del commercio su aree pubbliche, avvenuta un anno fa, la questione del mercato domenicale di Marina di Pisa non è stata mai affrontata né dalle associazioni né dall’amministrazione. Lo spostamento di un mercato è un’operazione delicata, con ricadute dirette sui posti di lavoro degli operatori”. Secondo Anva, Marina di Pisa sarebbe l’ultimo dei problemi da affrontare per quanto riguarda i mercati cittadini. “Ci si concentra sul mercato estivo di Marina, mentre realtà come San Martino e Pisanova stanno lentamente morendo. Per il mercato bisettimanale di via San Martino, avevamo concordato con l’amministrazione comunale una nuova collocazione in piazza Toniolo, da sempre gradita agli ambulanti, e avevamo anche realizzato la nuova piantina. Purtroppo, l’assessore Pesciatini ha spento il nostro entusiasmo, affermando che sono sorti problemi che rendono impossibile procedere con lo spostamento, e da maggio non abbiamo più ricevuto notizie. Lo stesso vale per Pisanova, il cui mercato continua a subire le conseguenze del covid, e per il quale abbiamo chiesto una ricollocazione in via Bargagna, che non creerebbe alcun problema. Unica nota positiva per gli ambulanti – conclude Mirco Sbrolli – è il completamento dell’iter di riordino del mercato bisettimanale di via Paparelli, con le assegnazioni dei nuovi posteggi in fase di realizzazione. La prossima settimana, quindi, vedremo il nuovo mercato: il mercoledì passerà da oltre 240 banchi a 194, mentre il sabato avrà 212 operatori. La riduzione dei banchi è stata compensata con un aumento a 7 metri delle dimensioni, come richiesto dagli ambulanti stessi. Avremo quindi un mercato al completo, con più spazio per la vendita e una significativa presenza del settore alimentare.”

