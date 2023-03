Tennis Tavolo Pisa, una realtà in forte ascesa negli spazi a La Fontina

Scritto da admin• 10:13 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – E’ una realtà ormai consolidata del panorama sportivo pisano la Tennis Tavolo Acsi Pisa che ha sede in Via Carducci 13 nella zona de La Fontina a Pisa, fondata negli anni ‘70. La TT Acsi Pisa disputa i campionati nazionali di serie D1 maschile e di serie B femminile oltre naturalmente ai campionati regionali di D2.

Serie B femminile: Da sinistra D’Elia, Deri, Soriga, Venturi

“Siamo molto impegnati giornalmente – afferma Riccardo Venturi presidente del TT Acsi Pisa – dal 2015 disponiamo di un ampia sede a La Fontina con tutto quello che serve per praticare il ping pong con ben nove tavoli, Il nostro centro è molto attivo, svolgiamo corsi per principianti. Chiunque voglia avvicinarsi a questo sport da noi può farlo senza problemi, teniamo altresì lezioni private e corsi collettivi sia per adulti che per bambini. Il nostro centro è aperto tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21”.

Sotto squadra serie D1 maschile da sinistra Orlandi, Taccini, Galli, Raspi e il capitano Zuanigh

