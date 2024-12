Teatro per bambini. Domenica 5 gennaio al Teatro Nuovo di Pisa “Canto di Natale” ispirato all’opera di Dickens

Written by admin• 3:45 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Si intitola “Canto di Natale” lo spettacolo per bambini e famiglie che andrà in scena sul palco del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, domenica 5 gennaio alle ore 17.

Un racconto, emozionante ed onirico, ispirato all’omonima opera “Canto di Natale” di Charles Dickens pubblicata nel 1843, che all’epoca rappresentò una forte critica alla società, ed è ancora oggi uno dei racconti sul Natale più commoventi che esistano, che affascina i più piccoli e fa riflettere i più grandi, educando sul reale valore degli affetti, della bontà d’animo e dell’altruismo. Un connubio di danza, musica e parole scandiscono la storia di un uomo d’affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia ed è incapace di apprezzare le piccole cose come il calore che regala il Natale. Non è un caso che l’intera vicenda si svolga proprio la notte della vigilia. Scrooge, come ogni anno, pensa solo al suo denaro e ai suoi affari. Una sera, tornando a casa più adirato del solito, incontra i tre fantasmi del Natale: passato, presente e futuro. Questi lo porteranno a pentirsi del suo egoismo e della sua indifferenza, e a provocare in lui un cambiamento. Regia e riduzione teatrale del testo: Riccardo Monopoli, collaborazione alla regia e coreografia: Flavia Bucciero. Danzatori e interpreti: Alice Covili, Marco della Corte, Leila Ghiabbi, Aurora Cosimi Loffredo, Francesco Pelosini, Massimo Risi.

Una produzione: Con.Cor.D.A./Movimentoinactor di Pisa. Spettacolo adatto a bambini sopra i quattro anni.

Il teatro per bambini fa parte del cartellone 2024/2025 del Teatro Nuovo, direttore artistico Carlo Scorrano, sostenuto da Fondazione Pisa e Unicoop Firenze. Biglietti adulti 8 euro, 7 euro ridotto convenzionati, bambini 6 euro. Biglietti online: CiaoTickets.com: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/canto-di-natale-0

Botteghino aperto un’ora prima di ogni spettacolo o il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 in Piazza Stazione 16 – PISA. Informazioni: e-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com telefono: 3923233535.

Per partecipare agli eventi del Teatro Nuovo è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS (solo adulti), al costo di 3 euro. Tesseramento online: https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/232333/01

Last modified: Dicembre 31, 2024