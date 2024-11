Doppio appuntamento sabato 16 novembre con “Leggo per Legittima Difesa”

Written by admin• 11:01 am• Eventi/Spettacolo, Pisa, Terricciola

TERRICCIOLA – Prosegue il progetto “Leggo per Legittima Difesa” del Comune di Terricciola, realizzato in collaborazione con Pensieri di Bo’ Cultura e teatro APS e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Da dicembre scorso, il progetto ha animato la città del vino con eventi, laboratori e iniziative dedicate ai libri e alla lettura, rivolti a tutte le età.

Sabato 16 novembre, il programma prevede due appuntamenti imperdibili.

Alle 10, presso la nuova sede della Biblioteca Comunale (ex Enoteca di Via Roma 47), spazio per i più piccoli (e non solo!) con Peter Pan e le Letture di Storie, Fiabe e Favole. Bambini e bambine sono invitati a partecipare per ascoltare racconti su paesaggi fantastici, regni incantati e città bizzarre. L’iniziativa è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 351.5944009 (anche WhatsApp).

Alle 11, sempre nella stessa sede, prenderà il via il laboratorio gratuito “Paese Mio”, un incontro di Letture ad Alta Voce per tutte le età. L’incontro mira a creare uno scambio intergenerazionale tra lettori e lettrici, dando vita a una comunità più grande di appassionati di lettura. Il laboratorio sarà diviso in due fasi: una di sperimentazione, con spunti, strumenti e giochi di lettura espressiva, e una di lettura condivisa, durante la quale i partecipanti potranno leggere e condividere i loro testi preferiti. Anche in questo caso, la partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria al numero 351.5944009 (anche WhatsApp).

Tutti gli eventi e le iniziative del progetto sono consultabili sul sito: leggoperlegittimadifesa.it.

Last modified: Novembre 14, 2024