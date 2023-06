Scritto da admin• 11:26 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Tamponamento tra un’autovettura e un motorino intorno alle ore 10 di giovedì 15 giugno in Via Aurelia Nord, prima della rotatoria di Via delle Cascine, direzione Viareggio.

L’auto ha tamponato il motociclo, con una donna di origine straniera, che è finita in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi del sinistro la Polizia Municipale.

