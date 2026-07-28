Taglio di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto

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PISA – Dalla mezzanotte di martedì 28 luglio taglio di 17 centesimi sul gasolio messa a punto dal Governo fino al 6 agosto prossimo. Nessuna riduzione invece prevista per la benzina

Il Ministro Giorgetti ha precisato che il provvedimento deve essere letto congiuntamente al decreto interministeriale adottato dal MEF e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, destinato a rideterminare temporaneamente l’aliquota di accisa applicabile al gasolio.

L’intervento ha un costo stimato in circa 125 milioni di euro e assume carattere temporaneo. Il Consiglio dei ministri tornerà infatti a esaminare la situazione il 4 agosto, due giorni prima della scadenza, per valutare l’andamento dei prezzi internazionali e decidere se adottare ulteriori misure anche per la benzina.

“Con il taglio immediato sul gasolio approvato oggi in Consiglio dei ministri, la Lega e il Governo continuano a sostenere famiglie e imprese contro l’aumento dei prezzi del carburante che senza un intervento immediato come questo avrebbero dovuto pagare di tasca propria l’aumento dei prezzi alla pompa. Fin dal primo momento, ci siamo attivati per evitare che il caro carburanti pesasse sulle tasche degli italiani. E non lo abbiamo fatto come avrebbe voluto la sinistra, e cioè tassando i cittadini, ma stanziando ulteriori 125 milioni che il ministro Giorgetti ha deciso per trovare una soluzione ad un problema reale. Bene che le parole del Ministro Matteo Salvini oggi siano state ascoltate e che si sia evitato di introdurre una tassa per alleggerire il peso delle spese per la mobilità“. Lo dichiara il deputato della Lega Andrea Barabotti.

Last modified: Luglio 28, 2026