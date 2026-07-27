Montegemoli, musica, storia e natura: grande successo per il “Concerto in Fattoria”

Written by Redazione• 10:12 pm• Pomarance, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

POMARANCE – Una serata all’insegna della musica, della storia e della condivisione ha animato domenica 26 luglio Montegemoli, dove si è svolta la quindicesima edizione del “Concerto in Fattoria”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Montegemoli, quest’anno in collaborazione con l’Associazione “Calliope” di Milano.

L’evento si è tenuto in località Serra, presso il podere Celli, in un contesto paesaggistico di grande fascino che ha fatto da cornice a un programma ricco di emozioni. Ad aprire la serata è stata la celebrazione della Santa Messa, officiata da don Luciano Ticciati sui resti dell’antica chiesa di Celli, la cui prima menzione documentata risale al 1269. L’edificio, che cessò di essere chiesa parrocchiale nel Quattrocento e dal 1679 fu indicato come oratorio, conserva ancora oggi i muri perimetrali.

Nei mesi scorsi, grazie all’impegno di un gruppo di volontari, è stato riportato alla luce l’antico pavimento in cotto, rimasto per secoli nascosto sotto uno spesso strato di terra, radici e fogliame. Un intervento che ha restituito dignità a un luogo ricco di memoria e che ha reso ancora più suggestiva la celebrazione, seguita da un numeroso pubblico che ha riempito anche l’area esterna dell’antico edificio.

La serata è poi proseguita nella vicina oliveta con il concerto “Paesaggi Sonori”, interpretato dai giovani e affermati musicisti Marco Tencati Corino, alla chitarra, e Daniele Bolletta, al sassofono. Il repertorio ha accompagnato gli spettatori in un viaggio musicale che ha spaziato dalle composizioni di Raffaele Bellafonte alle liriche popolari, passando per un medley dedicato a Ornella Vanoni e Gino Paoli, fino alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato la recita di una poesia, scritta da uno dei musicisti, dedicata alla natura e ai suoi frutti, che ha suscitato grande emozione e un lungo applauso da parte del pubblico.

Mentre il sole tramontava dietro Montegemoli e una splendida luna faceva il suo ingresso nel cielo, le ultime note del concerto hanno regalato un finale di rara suggestione, contribuendo a creare un’atmosfera di profonda armonia tra musica, paesaggio e partecipazione.

Al termine dell’esibizione, gli ospiti si sono ritrovati presso la casa colonica con vista sulla Zona Boracifera per un conviviale allestito con cura dagli organizzatori. Un brindisi insieme ai musicisti ha concluso una serata che ha saputo unire cultura, territorio e spirito di comunità. Presente all’iniziativa anche il sindaco Graziano Pacini, accompagnato dalla vicesindaca Giulia Gistri e dall’assessora Anna Bertini, che hanno espresso il loro apprezzamento per l’impegno della Pro Loco e per l’ottima riuscita dell’evento.

Gli organizzatori hanno infine rivolto un sentito ringraziamento alla famiglia Ferraris per la disponibilità e la concessione degli spazi, oltre a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Il prossimo appuntamento con il “Concerto in Fattoria” è fissato per il 29 agosto, presso la Tenuta di Serra di Sopra, per un nuovo incontro tra musica, natura e valorizzazione del patrimonio locale.

Last modified: Luglio 28, 2026