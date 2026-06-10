Svolta la serata alla Pasticceria Nina a Ponsacco, con la Pinsa Gourmet e la musica live

Written by Redazione• 4:57 pm• Redazionale aziende

PONSACCO — Da ben 8 anni la Pasticceria Nina a Ponsacco è conosciuta per deliziare i palati dei suoi clienti con le sue specialità dolci, fatte a regola d’arte. Da 4 anni nella nuova location in viale Italia 10F, continua a ricevere complimenti per la sua professionalità e calore, ma non solo, in quanto da 2 anni, grazie all’apertura della Sala “Ci Pinsa Nina”, la Pasticceria ha allargato il ventaglio delle sue proposte, con la Pinsa ed eventi in musica, come quello di sabato 13 giugno con il Tributo a Renato Zero.

di Melania Pulizzi

Oltre a trovare quindi la pasticceria tradizionale, la titolare Nina ha pensato di aprire un’ulteriore sala dove i clienti possono accomodarsi in tranquillità e scegliere di trascorrere il proprio sabato sera in compagnia di buona musica, assaggiando un’ottima Pinsa; un prodotto simile alla pizza, ma dalla forma allungata, dall’impasto diverso e con una lunga lievitazione. La scelta dei gusti è vastissima, dai classici fino alle alternative più fantasiose e ricercate, definite gourmet!

La Sala diventa anche un luogo perfetto per ospitare veri e propri eventi, dai compleanni, ai matrimoni, alle lauree, mentre come dicevamo, il sabato sera è speciale: a scaldare l’atmosfera è la musica live, come nell’occasione di sabato 13 giugno dove, a partire dalle ore 19.30 sarà possibile, oltre a godere di un’ottima cena con le speciali Pinse a scelta, bevuta, dolce e un buon caffè a soli 20 euro, partecipare al Tributo Live a Renato Zero, interpretato da Stefal Damiani, Sosia ufficiale del Sosiafans Club d’Italia.

Se volete passare una serata piacevole e divertente, affrettatevi.. ci sono ancora posti liberi per un tavolo, da prenotare al numero 333 7837800.

Last modified: Giugno 10, 2026