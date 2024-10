Sventato furto al Bar del Complesso Marchesi grazie al Corpo Guardie di Città

Scritto da admin• 12:54 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – E’ stato solo grazie al pronto intervento delle auto-pattuglie del Corpo Guardie di Città se questa notte è stato sventato un furto ad una attività commerciale di Pisa. L’allarme e il tempestivo intervento delle guardie giurate hanno impedito che i ladri facessero razzia all’interno del Bar del Complesso Marchesi.



Il peggio è stato scongiurato grazie al fatto che l’impianto di allarme antifurto, collegato con la centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza, ha inviato la segnalazione di allarme appena è stato colpito con un tombino il vetro della porta e grazie al rapido intervento delle radio pattuglie delle Guardie di Città che ha costretto i malintenzionati alla fuga.

Visto che nelle ultime settimane è tornato alla ribalta il fenomeno delle spaccate in centro storico, e non solo, con una scia di vetri rotti e furti nelle attività commerciali di Pisa, l’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città ha intensificato i pattugliamenti ispettivi ai propri clienti più esposti ai rischi di intrusione, furto e danneggiamento, e nella scorsa notte è stato così sventato il furto al Bar accanto al Liceo Buonarroti.

Alle ore 00:45 la postazione informatica della Centrale Operativa del Corpo Guardie di Città ha registrato delle segnalazioni di allarme intrusione dalla sede del Bar in Largo Concetto Marchesi e immediatamente ha attivato la procedura di intervento inviando sul posto due autopattuglie per ispezionare lo stabile.

Giunte sul posto le Guardie di Città hanno controllato il perimetro dell’immobile, compreso il Liceo Buonarroti, rilevando che era stata danneggiata, con un tombino, la porta a vetri per accedere all’interno del Bar. Dopo aver comunicato le anomalie riscontrate alla propria Centrale Operativa, per evitare che i malintenzionati tornassero a completare la loro azione furtiva, le Guardie di Città intervenute sono rimaste sul posto per presidiare l’attività commerciale fino all’arrivo del responsabile del bar che ha chiuso con un pannello di legno il buco creato nella porta, ha tolto il fondo cassa e ha inserito nuovamente l’impianto di allarme antifurto. Il titolare dell’attività, dopo aver controllato il suo locale, ha confermato che il tempestivo intervento delle auto-pattuglie del Corpo Guardie di Città non ha permesso ai malviventi di introdursi nel bar e di appropriarsi dei beni custoditi al suo interno, neppure del fondo cassa. Anche questo sventato furto è stato possibile grazie al potenziamento dei controlli da parte del Corpo Guardie di Città che, ancora una volta, è servito a scongiurare episodi furtivi a danno delle attività cittadine che usufruiscono dei servizi di sicurezza dell’Istituto di Vigilanza Privata.

