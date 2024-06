Successo per la gara di Beach Bocce al Bagno Lomi: sorprese e talenti emergenti

Scritto da admin• 1:41 pm• Pisa, Sport

PISA – Quattordici coppie hanno partecipato alla gara di Beach Bocce al Bagno Lomi lo scorso weekend, organizzata dalla Federazione Italiana Bocce tramite il Beach Space di Pisa, valida per la Coppa Toscana Beach Bocce.

La coppia vincitrice è stata quella di Torre del Lago, composta da Tommaso Ciulli e Hilli Bouaicha, che hanno battuto in finale la forte coppia di giocatori “locali” del Bagno Lomi, Nedo Cecchi e Loreno Pagni. Al terzo posto si sono classificate le altre due coppie del Bagno Lomi e Beach Space, Luciano Donati e Michele Scaramelli, e Federico Bonaguidi e Stefano Bartoloni.

In classifica generale, dopo le prime cinque giornate, Tony Palumbo del Bagno Lomi è rimasto in testa con 22 punti, nonostante sia stato eliminato ai quarti di finale nella sua “casa”. Lottano per il podio Daniele Gennai, Agnese Casini, Andrea Mattonai, Michele Scaramelli, con quattro gare all’attivo, mentre Federico Bonaguidi sale in classifica anche se ha disputato solo due gare finora. La classifica finale terrà conto dei migliori cinque risultati ottenuti su tutte le gare svolte.

Prossima gara nella zona pisana sarà ancora al Bagno Lomi, il 30 giugno, con una prova individuale. Intanto, in arrivo sulla costa pisana, ci sarà il Trofeo Coni: il Bagno Lomi ospiterà la tappa regionale di Beach Bocce under 14, valida per le finali nazionali in Sicilia ad ottobre. La gara è prevista per domenica 16 giugno alle ore 14, con la partecipazione di alcuni ragazzi del Pisa Bocce.

