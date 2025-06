Studenti dell’Istituto Sacchetti in Norvegia per un’esperienza Erasmus+ tra natura, scienza e cultura

SAN MINIATO- Dal 18 al 24 maggio, ventuno studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Sacchetti” di San Miniato hanno partecipato a uno scambio linguistico e culturale a Bergen, in Norvegia, grazie ai fondi del programma Erasmus+. Ad accompagnarli le docenti Anna Dolazza, Irene Lazzaro e Silvia Salvadori.

Ospitati dalle famiglie degli studenti della International School of Bergen, i ragazzi hanno vissuto un’intensa settimana di attività formative e ricreative, immersi nella cultura norvegese. Tra le esperienze più significative: laboratori scientifici sulla biologia marina, la visita a un centro di allevamento del salmone, la scoperta dei prodotti ittici locali, ma anche escursioni nella natura tra canoa, trekking ed esplorazioni costiere alla scoperta degli ecosistemi del Mare del Nord.

Non sono mancate le visite culturali nel centro storico di Bergen e nei musei cittadini, che hanno permesso agli studenti di ampliare le proprie conoscenze e di confrontarsi con stili di vita e abitudini differenti.

«È stata un’occasione concreta per usare l’inglese in contesti reali e per confrontarsi con coetanei di un altro Paese – raccontano le docenti –. Abbiamo visto i ragazzi crescere ogni giorno: più autonomi, curiosi, aperti e capaci di creare legami autentici».