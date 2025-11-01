“Stregami Pisa” e “Wakanda”: grande successo per le iniziative di Halloween

Written by admin• 3:47 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “Stregami Pisa” e “Wakanda”: due eventi e un solo grande successo per gli eventi targati Confcommercio Pisa e Comune di Pisa che hanno regalato un Halloween come non si era mai visto a Pisa. Dal pomeriggio fino a notte migliaia di persone e famiglie hanno invaso la città nel cuore del centro storico, da Logge di Banchi a Piazza Garibaldi per divertirsi e ballare tra spaventosi travestimenti, un’atmosfera da brivido e un’animazione da urlo.

“L’entusiasmo negli occhi dei tantissimi bambini e delle famiglie è stata la soddisfazione più bella” le parole della presidente del direttivo Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini “Possiamo dire che Stregami Pisa organizzato da Confcommercio con Comune di Pisa e Pisamo è stato un grande successo oltre ogni aspettativa, con una fantastica scenografia realizzata grazie a NeonTecnica e tante attività pensate per i più piccoli, con l’animazione dei simpatici mostri, il truccabimbi, le fatine che hanno accompagnato i bambini tra i negozi per il ‘Dolcetto o Scherzetto?’, per non parlare dei fantasmi pisani di Ugolino della Gherardesca, Kinzica, San Torpè e Frankestein di Mery Shelley, le esibizioni di Passion Dance e 4 Monkeys, per concludere con la suggestiva danza del fuoco. Ringraziamo il Comune e l’assessore Frida Scarpa auspicando che sia la prima di tante iniziative da organizzare insieme, a partire dal prossimo Natale, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente Pisa e creare opportunità in grado di dare beneficio alle nostre attività”.

Il divertimento è proseguito in Piazza Garibaldi e Ponte di Mezzo con Wakanda, lo straordinario evento ideato da Alessandro Trolese e Glauco Ghelardoni che ha reso un autentico spettacolo il cuore di Pisa, organizzato da Confcommercio Pisa e Comune di Pisa con la collaborazione di Glauco Ghelardoni Group, Mi Casa es Tu Casa, Orange Eventi, Red Bull e Monkey Beach Club “Una serata diretta in modo magistrale da Glauco Ghelardoni, un professionista che possiamo definire senza mezzi termini il re delle notti pisane e toscane” le parole piene di soddisfazione del vicepresidente vicario di Confcommercio Provincia di Pisa, Alessandro Trolese – “Ringraziamo fortemente il Comune e in particolare gli assessori Frida Scarpa e Paolo Pesciatini per la straordinaria collaborazione. Abbiamo voluto realizzare un evento fuori dagli schemi, portando a Pisa suoni e atmosfere internazionali creando qualcosa di unico, dove sul palco si sono alternati internazionali e performer di livello assoluto. Siamo felicissimi della risposta del pubblico che ha letteralmente invaso Piazza Garibaldi e Ponte di Mezzo. La nostra ambizione è quella di farlo diventare negli anni l’Halloween della Toscana: un appuntamento fisso capace di valorizzare il centro storico di Pisa, che ha tutte le carte in regola per essere una meta sempre più attrattiva grazie ad eventi di grande qualità”.

