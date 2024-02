Strada con buche a Selvatelle: pericolo per i cittadini, presentata interrogazione 

Scritto da admin• 2:30 pm• Terricciola

TERRICCIOLA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Associazione Terricciola Sicura

“Nonostante le nostre precedenti interrogazioni nel 2021, 2022 e 2023 sulla pavimentazione stradale e le relative rassicurazioni, controlli recenti nel territorio hanno evidenziato gravi criticità in via Giovanni XXIII a Selvatelle. Come documentato attraverso immagini, la pavimentazione di via Giovanni XXIII presenta notevoli disconnessioni e buche evidenti, rappresentando un serio pericolo per gli utenti della strada, che rischiano la propria incolumità percorrendo questo tratto deteriorato. Prosegue il comunicato, considerando che il Comune è considerato il “custode” delle strade e quindi oggettivamente responsabile del danno causato agli utenti della strada stessa, abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco. Chiediamo come si intenda intervenire e in quale periodo per garantire la messa in sicurezza di via Giovanni XXIII, assicurando così la protezione dei cittadini“, conclude il comunicato.

