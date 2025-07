Sport: alla Leopolda di Pisa “Goal! Festival”

Written by Antonio Tognoli• 12:37 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

Dal 5 al 7 settembre tre giorni dedicati al racconto del calcio come cultura, attualità e spettacolo. Tra gli ospiti Stefano Bizzotto, la Gialappa’s Band, Ubaldo Pantani, Fantacalcio e Cronache di Spogliatoio

PISA – Si svolgerà il 5-6-7 settembre alla Stazione Leopolda di Pisa “Goal! Festival”, il primo evento italiano interamente dedicato al racconto del calcio come spazio di cultura, attualità e spettacolo.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è stata presentata mercoledì 16 luglio, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza di Frida Scarpa, assessore allo sport e impianti sportivi del Comune di Pisa, Antonio Capellupo e Dario Focardi, direttori artistici del festival, Marco Macchia, delegato del rettore dell’Università di Pisa per i rapporti con il territorio, Daniele Tirinnanzi di Radio Sportiva, media partner dell’evento, e Ubaldo Pantani, attore e speaker del festival, collegato in remoto.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa – è quello di riportare Pisa al centro dell’attenzione nazionale per eventi che coniughino sport e cultura, offrendo inoltre alla cittadinanza un ricco palinsesto di attività e occasioni di socialità e partecipazione. Per la prima volta, ospiti di rilievo nazionale saranno protagonisti alla Leopolda: personalità e professionisti di grande prestigio che contribuiscono ad accrescere il valore dell’iniziativa. Siamo orgogliosi che abbiano scelto Pisa come palcoscenico e desidero ringraziare il Cinema Arsenale per l’ideazione e l’organizzazione dell’evento, nonché Patrimonio Pisa Srl per il prezioso supporto. Pisa si sta affermando sempre più come punto di riferimento a livello nazionale per eventi legati al mondo dello sport e dello spettacolo”.

“Seguiamo con convinzione questa bellissima manifestazione sin dalla sua genesi – ha dichiarato il professor Marco Macchia, presidente del Comitato per lo Sport Universitario dell’Ateneo e membro della Commissione Antidoping della Federazione Italiana Giuoco Calcio – anche perché l’Università di Pisa è direttamente coinvolta nell’ambito calcistico. Abbiamo recentemente siglato una nuova convenzione con il Pisa Sporting Club, che apre importanti opportunità per studentesse e studenti, prevedendo borse di studio e tirocini formativi. Inoltre, i test medico-sportivi della squadra, appena promossa in Serie A, si stanno svolgendo presso il nostro Centro “Rehab and Sport”, diretto dal professor Carmelo Chisari. Durante l’evento offriremo il nostro contributo per promuovere lo sport e i suoi valori, in linea con i principi costituzionali, raccontando l’esperienza dello sport universitario e i suoi aspetti educativi, sociali, di inclusione e di benessere psicofisico, con attenzione anche alla lotta al doping. Affronteremo anche il tema del calcio femminile in un panel curato con il contributo delle professoresse Renata Pepicelli ed Enza Pellecchia. Nel corso del Festival sarà infine presentato il progetto PROBEN, coordinato dalla professoressa Caterina Rizzo, volto a promuovere il benessere psicofisico tra studentesse e studenti.”

“Goal! è il festival dove il calcio si racconta – dichiarano i direttori artistici del festival, Antonio Capellupo e Dario Focardi. E’ stato per noi importante creare questo evento, il primo dedicato al racconto calcistico inteso come fatto sociale, poetico e pop, perché il calcio è molto più di un gioco, è identità territorio e memoria collettiva. E’ un linguaggio che unisce generazioni e il nostro obiettivo è dare voce a tutto questo attraverso una manifestazione gratuita e accessibile a tutti”.

Il festival e gli ospiti

Numerosi gli ospiti che nella tre giorni si alterneranno sul palco. I primi ad essere annunciati sono protagonisti assoluti del giornalismo sportivo come Stefano Bizzotto, Riccardo Trevisani e la redazione di Radio Sportiva con Sandro Sabatini e Stefano Cecchi, e ci saranno poi icone della tv e dello spettacolo come la Gialappa’s Band e l’attore Ubaldo Pantani, dello sport come il Pisa Sporting Club 1909, e alcune fra le più prestigiose realtà della rete e dei social come Fantacalcio®, Cronache di Spogliatoio, La Ragione di Stato e Ufficialə. Panel e talk affronteranno temi cruciali come il racconto del calcio femminile, la parità di genere e il benessere degli atleti e saranno realizzati in collaborazione con l’Università di Pisa all’interno del Progetto PROBEN. Ci sarà spazio anche per il gioco con la prima maratona notturna di Football Manager, in collaborazione con FM Italia, e numerose attività per famiglie previste negli spazi esterni del Festival. Il programma completo della manifestazione sarà presto disponibile su www.goalfestival.it.

Il festival è realizzato da Cinema Arsenale grazie al sostegno del Comune di Pisa, Patrimonio Pisa S.r.l., Università di Pisa, Pharmanutra, Centro dei Borghi, e con la collaborazione di UniCoop Firenze, il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, e la media partnership di Radio Sportiva.

Last modified: Luglio 16, 2025