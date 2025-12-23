Written by Dicembre 23, 2025 12:37 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Sospesa fino al 7 gennaio la riconsegna dei campioni di sangue occulto nelle farmacie

PISA- L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, per cause non dipendenti dall’Azienda sanitaria, fino al 7 gennaio è temporaneamente sospesa la riconsegna alle farmacie del territorio dei campioni di sangue occulto nelle feci.

I cittadini che hanno già effettuato la raccolta del campione possono consegnarlo direttamente presso i distretti dell’Azienda USL.

Le farmacie restano comunque regolarmente disponibili per la consegna delle provette necessarie alla raccolta del campione.

