“Solidali tra le sbarre”: il carcere raccontato dal volontariato

Written by admin• 3:26 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il tema del carcere è oggi una delle emergenze sociali più sentite in Italia, tra sovraffollamento, aumento dei suicidi, tensioni e difficoltà di reinserimento. A questo universo complesso è dedicato il libro “Solidali tra le sbarre” di Giovanna Baldini, appena pubblicato da Edizioni ETS.

Il volume nasce da circa quindici anni di volontariato dell’autrice all’interno del carcere Don Bosco di Pisa e racconta, con uno stile diretto e accessibile, la vita quotidiana dietro le sbarre, le contraddizioni del sistema penitenziario, le potenzialità di recupero spesso disattese e l’isolamento che accompagna molti detenuti anche dopo la fine della pena. Pur partendo dall’esperienza pisana, il libro descrive una realtà comune a molti istituti toscani e italiani.

“Solidali tra le sbarre” è disponibile presso la libreria Erasmus di Pisa e tramite l’associazione Controluce.

Il volume è affiancato dalle attività dell’associazione, impegnata da anni nel volontariato carcerario e nel sostegno ai percorsi di reinserimento.

Giovanna Baldini, che vive e lavora a Pisa, è già autrice di “Ricette al fresco” (ETS, 2015), dedicato alla vita quotidiana nel carcere pisano.

Last modified: Gennaio 12, 2026