Società di Cremazione Pisana: “Urgente la realizzazione di un secondo impianto di cremazione”

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consiglio Direttivo della Società di Cremazione Pisana.

“Il Consiglio Direttivo della Società di Cremazione Pisana, appreso della sospensione delle attività di cremazione a seguito di un guasto all’impianto comunale del Cimitero Suburbano, auspica che vengano adottate misure tempestive per ripristinare il servizio, al fine di evitare ulteriori disagi e difficoltà per le famiglie colpite dal lutto. Tuttavia, questo evento sottolinea ancora una volta l’urgenza di dotarsi di una seconda linea di cremazione, richiesta da anni dalla So.Crem Pisa. È ormai evidente che la domanda di cremazione è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, diventando una scelta sempre più diffusa tra i cittadini del nostro territorio, come testimoniano i dati di iscrizione alla nostra Società, che si impegna a garantire il rispetto delle volontà espresse in vita. Per questo motivo, rinnoviamo la nostra pressante richiesta all’Amministrazione Comunale di procedere con urgenza alla realizzazione di un secondo impianto di cremazione, da affiancare a quello esistente. Allo stesso tempo, ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare in ogni forma necessaria per raggiungere il miglior risultato possibile per la città e per le famiglie dei defunti, che in momenti di grande dolore hanno diritto a un servizio efficiente, decoroso e dignitoso.”

FOTO DI ARCHIVIO.

