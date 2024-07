Simona Molinari: musica e solidarietà sotto la Torre di Pisa

Scritto da admin• 12:14 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Simona Molinari conclude l’edizione di Musica sotto la Torre con un concerto attesissimo il 12 luglio alle 21:30.



La cantautrice italiana offre un viaggio attraverso la sua musica, esplorando temi come l’innamoramento, la passione, gli inganni e l’amore. Tra i brani eseguiti ci sono successi della sua discografia come “Egocentrica”, “La Felicità”, “In cerca di te” e il recente “Hasta Siempre Mercedes”. Molinari interpreta anche classici come “Mr Paganini” di Ella Fitzgerald, “La storia di De Gregori” e “Caruso” di Lucio Dalla.

Artista pop-jazz con sei album all’attivo, ha collaborato con grandi nomi come Al Jarreau, Andrea Bocelli e Ornella Vanoni, esibendosi nei teatri più prestigiosi del mondo. Nel 2019 ha debuttato come attrice nel film di Walter Veltroni “C’è Tempo”, contribuendo anche alla colonna sonora. Nel 2022 è stata premiata con la Targa Tenco come Miglior Interprete per l’album “Petali”.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana per sostenere la Mensa dei poveri, che nel 2023 ha distribuito oltre 50.000 pasti a 685 persone diverse, sottolineando l’aumento della povertà nel territorio.

I biglietti per il concerto sono esauriti, confermando il grande successo dell’evento.

Luglio 11, 2024