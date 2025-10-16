Sicurezza. Ziello (Lega): “Ottenuti dal Viminale 25mila euro a Pisa per ‘Scuole sicure’ contro lo spaccio”

Written by admin• 6:46 pm• Pisa, Politica

PISA – “Sono in arrivo le risorse risorse che avevo chiesto per Pisa, volte alla prevenzione e il contrasto dello spaccio nei pressi degli istituti scolastici. Grazie al lavoro del Viminale, all’impegno del Ministro Piantedosi e del nostro sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, saranno destinati più di 25mila euro a Pisa per rifinanziare il programma ‘Scuole sicure’, attingendo al Fondo sicurezza urbana“, lo afferma il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello .

“Un progetto importante ulteriormente rafforzato in questi anni per tutelare le giovani generazioni e intervenire concretamente nei luoghi da loro frequentati contro pusher e spacciatori. I nostri territori avranno così risorse destinate alla videosorveglianza, all’assunzione e al pagamento degli straordinari degli agenti di Polizia locale, all’acquisto di mezzi, al sostegno di campagne di sensibilizzazione. La Lega sosterrà sempre la battaglia contro coloro che vendono morte ai nostri giovani“, conclude il deputato pisano della Lega.

Last modified: Ottobre 16, 2025