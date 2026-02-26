Sicurezza stradale: Futura incontra il consigliere provinciale Puccioni. Accordo di massima per mettere in sicurezza l’incrocio di Via delle Palanche

Written by Antonio Tognoli• 3:01 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Una rappresentanza della Lista Civica Futura, composta dal consigliere comunale Giacomo Giordani, Cristina Cardelli e dall’assessora Roberta Paolicchi, ha incontrato il consigliere provinciale Matteo Puccioni per affrontare uno dei temi più sentiti sul territorio: la pericolosità dell’incrocio tra Via San Iacopo e Via delle Palanche, teatro di numerosi incidenti nel corso degli anni.

L’incontro ha confermato una convergenza di vedute: quell’incrocio è oggettivamente pericoloso e richiede un intervento strutturale urgente. La soluzione individuata è l’installazione di un impianto semaforico, che potrebbe essere un semaforo tradizionale oppure un sistema di tipo “red light evolution”, in grado di controllare la velocità e sanzionare le infrazioni.

Non si parte da zero. Il Comandante della Polizia Municipale Dott. Daniele Nocchi aveva già redatto due informative lo scorso anno, prendendo contatti con il geometra responsabile della Provincia Daniele Pocci, per definire modalità operative e strategie di intervento. Su questa base si costruirà ora un tavolo politico tra Comune e Provincia, necessario per formalizzare le competenze e definire una possibile ripartizione dei costi di realizzazione dell’impianto.

Un segnale positivo arriva anche dai vertici provinciali: sia il responsabile tecnico che il Presidente della Provincia Massimiliano Angori hanno espresso disponibilità a portare avanti il progetto nel più breve tempo possibile.

L’attenzione non si fermerà a Via delle Palanche: l’intervento si inserisce in un più ampio piano di messa in sicurezza degli incroci più critici del territorio, che include anche quello tra la SP2 e Via Puccini.

“Un semaforo in quell’incrocio è una misura di sicurezza che non può più aspettare” – dichiarano dalla Lista Civica Futura. “Siamo soddisfatti della disponibilità dimostrata dalla Provincia e continueremo a vigilare affinché le parole si traducano in fatti concreti nel minor tempo possibile.”

Last modified: Febbraio 26, 2026