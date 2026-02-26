20esimo GP del MonteSerra. Ragazzi del Vega 10: consegna medaglie

Written by admin• 3:13 pm• Calci, Attualità

CALCI – In occasione della presentazione della 20esima edizione del Gp del MonteSerra – Ragazzi del Vega 10, manifestazione podistica in programma sabato 28 Febbraio 2026 in ricordo delle 44 vittime dell’incidente aereo del Monte Serra del 3 Marzo 1977, la vicesindaca ff Valentina Ricotta e l’assessora allo sport Valentina Marras hanno consegnato la medaglia ufficiale del Comune di Calci a Giovanni Musolino e ad Andrea Maggini, con le seguenti motivazioni:

All’Associazione Famiglie dei 38 Cadetti dell’Accademia Navale e dell’Ufficiale caduti sul Monte Serra il 3 Marzo 1977 per aver contribuito a portare avanti l’evento sportivo del “Gran Premio del MonteSerra Ragazzi del Vega 10”. Con la consegna della medaglia ufficiale del comune di Calci desideriamo esprimere il nostro sentimento di vicinanza e amicizia, in virtù del legame che si è generato tra la nostra comunità e voi familiari. Insieme a voi il costante impegno nel celebrare la suddetta ricorrenza, affinché resti vivo e forte il ricordo dei ragazzi del Vega 10.

Al presidente Andrea Maggini e a tutto lo staff del Pisa Road Runners Club Asd per il costante impegno nell’aver portato avanti per 20 anni il “Gran Premio del MonteSerra Ragazzi del Vega 10”. L’evento sportivo dove i valori dello sport si legano a quelli della solidarietà umana, trasformando il dolore in un inno alla vita. Con la consegna della medaglia ufficiale del comune di Calci desideriamo esprimere un sentito ringraziamento all’associazione per aver da subito coinvolto l’amministrazione in questo progetto, rafforzando così il legame istituzionale e umano tra la nostra comunità e i familiari dei ragazzi del Vega 10.

