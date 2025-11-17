Shamzy debutta con il suo terzo show: “Stato interessante”

Written by admin• 12:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Venerdì 21 novembre al Cinema Teatro Nuovo di Pisa arriva il nuovo spettacolo di Shamzy, il tiktoker toscano da milioni di follower, al suo attesissimo debutto con una produzione completamente inedita.

Dopo A casa mia e Testa di caos, Andrea Di Raimo torna sul palco con uno spettacolo ancora più affilato. Stato interessante smaschera con sarcasmo e cinismo le contraddizioni e le sfide dell’essere italiani oggi.

Dalla burocrazia infinita alla totale assenza di educazione sessuale, dall’incubo dello SPID all’eterna battaglia del grana sulla pasta col tonno, Shamzy attraversa senza filtri la quotidianità delirante del nostro amatissimo – e a volte odiatissimo – Bel Paese.

Shamzy non offre prediche né parole consolatorie: preferisce affondare il dito nella piaga per ridere insieme al pubblico di quel groviglio assurdo e irresistibilmente tragicomico che chiamiamo “Italia”.

Classe 2000, due milioni di follower, Andrea Di Raimo inizia quasi per gioco:

«Ho cominciato con video di gaming, poi ho ripreso nel 2019 con contenuti comici e ho capito subito che riuscivo a coinvolgere sempre più persone. Interpreto tanti personaggi: dalla casalinga allo studente universitario».

Quella nata come una passione improvvisata diventa presto un lavoro vero e proprio: «Ho scaricato TikTok quando era ancora poco diffuso: volevo divertirmi, poi tutto è cambiato».

Oggi Shamzy è già al suo terzo spettacolo teatrale.

Venerdì 21 novembre – ore 21:00

Cinema Teatro Nuovo

Piazza della Stazione, Pisa

Shamzy in “Stato interessante”

Biglietti da €29,00 – prevendite su TicketOne.

