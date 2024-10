Shakalab in tour: tappe pisana al Lumiere

Scritto da admin• 3:22 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il tour 2024 degli Shakalab prosegue in tutta Italia dopo il debutto a maggio in Sicilia. Con nuove date programmate per ottobre, la band si esibirà nei principali club del paese, con la prima tappa al Lumiere di Pisa il 9 ottobre (ore 21.30, biglietto 9.20 €). Le date successive includono Torino, Bologna, Genova e Milano.

Shakalab è un collettivo formato da quattro cantanti, veterani della scena hip hop e reggae italiana, che hanno saputo fondere diversi stili musicali, diventando un punto di riferimento nel genere.

Tra le loro celebri collaborazioni ci sono i Sud Sound System e artisti come Brusco e Inoki. Hanno un’ampia carriera live, con concerti in Italia e all’estero, inclusi eventi al Rototom Sunsplash in Spagna e performance a Londra e New York. Recentemente, hanno condiviso il palco con Manu Chao e collaborato con numerosi artisti della scena musicale.

Per informazioni sui biglietti e dettagli del tour, visitare il sito gomadconcerti.com.

FOTO TRATTA DA FACEBOOK

Last modified: Ottobre 8, 2024