Serie BKT. Si torna in campo con la prima di ritorno. Venerdì anticipo Catanzaro – Lecco

PISA – Dopo la sosta di fine anno, torna il Campionato Cadetto con l’inizio del Girone di ritorno che, per la prima volta nella storia del Torneo, non ricalca quello di andata – come già proposto per la Serie A dalla passata stagione – aprendosi con il consueto anticipo di venerdì sera 12 gennaioCatanzaro-Lecco, per poi proporre sei sfide al sabato pomeriggio e concludersi alle 16:15 di domenica con le gare Cremonese-Cosenza, Parma-Ascoli e Venezia-Sampdoria.

Ad aprire per primo le porte al nuovo anno è dunque il “Ceravolo”, che venerdì 12 gennaio ospita la sfida tra un Catanzaro reduce da tre sconfitte consecutive che hanno in parte vanificato l’ottimo inizio dei neopromossi giallorossi, il cui desiderio di tornare alla vittoria si scontra peraltro con il periodo felice di un Lecco che, dopo un esordio a dir poco disastroso, ha saputo rimettersi in carreggiata attestandosi al limite della Zona Playout e che si presenta in terra calabra ben diverso da quello che, sul neutro di Padova, venne sconfitto 3-4 all’andata, mentre la gara più interessante del sabato pomeriggio si svolge al “Venturato”, dove la grande sorpresa del Torneo, ovvero il Cittadella imbattuto da ben 8 giornate per una serie che l’ha portato al quarto posto in Classifica, attende un Palermorigenerato dai recenti successi a spese di Pisa e Cremonese e desideroso di vendicare la sconfitta patita all’andata all’ultimo minuto del recupero.

Altro confronto interessante, quello in programma in riva al Lario, dove il Como che non può più nascondere le proprie ambizioni di Promozione diretta, è chiamato alla conferma di fronte ad uno Spezia che, viceversa, non può più permettersi passi falsi se non vuole compromettere il proprio cammino verso una salvezza che non era certo il traguardo previsto ad inizio stagione, stesso discorso valido per il Bari che ospita la Ternana per un match che servirà a stabilire lo stato di salute dei biancorossi pugliesi per non vedersi allontanare la Zona Playoff, al cospetto dei rossoverdi umbri ai quali il cambio in panchina ha permesso di conquistare 10 punti nelle ultime cinque uscite, ancorché la tradizione al “San Nicola” sia tutt’altro che favorevole, risalendo l’ultimo successo a novembre 2014, un 1-0 deciso da una rete di Avenatti in avvio.

Per quanto concerne la Zona Playoff, una sorta di spareggio è in programma a Modena, dove i padroni di casa – che attualmente occupano l’ottavo ed ultimo posto utile per accedervi – affrontano un Brescia staccato di tre punti e che proprio nell’ultima giornata di andata ha conosciuto la prima sconfitta da quando in panchina siede il nuovo tecnico Maran e che aveva fruttato 12 punti in sei incontri, così che le “Rondinelle” si recano in Emilia con la speranza di ripetere il 3-1 con cui nello scorso Torneo espugnarono il “Braglia”, con il programma delle ore 14 a concludersi con la sfida fra Sudtirol e Feralpisalò che sino a due stagioni fa era impensabile potesse svolgersi nel Torneo Cadetto e che, peraltro, si propone in una veste completamente diversa rispetto all’andata, con gli ospiti galvanizzati dai recenti risultati che hanno riacceso speranze di salvezza che parevano oramai svanite ed i padroni di casa che, viceversa, hanno raccolto solo 4 punti nelle ultime nove giornate, facendosi risucchiare nella Zona Playout.

Conclude il programma del sabato l’incontro delle ore 16:15 all’Arena Garibaldi tra Pisa e Reggianadivise da un solo punto (23 a 22 a favore degli emiliani) in graduatoria, che rappresenta un’occasione da non perdere per i nerazzurri per cercare di uscire il prima possibile da una situazione non tranquilla di Classifica, con i ragazzi di Mister Aquilani chiamati a confermare davanti al proprio pubblico i chiari sintomi di miglioramento espressi soprattutto nelle recenti trasferte, ancorché non confortate in termini di risultati, mentre il ghiotto menù domenicale vede, almeno sulla carta, la Capolista Parma favorita nel confronto interno contro un Ascoli peraltro assetato di punti per puntellare una Classifica al momento alquanto precaria, con i bianconeri marchigiani a fare affidamento sull’esito delle ultime due visite al “Tardini”, entrambe concluse con altrettante affermazioni per 1-0.

Chi deve dimostrare di aver ben utilizzato la sosta per ricaricare le energie sono due pretendenti alla Promozione, ovvero il Venezia reduce da un finale di andata sotto tono (appena 2 punti in quattro turni) che ospita al “Penzo” la Sampdoria che sotto Natale ha visto rallentare (una sconfitta ed un pari) la sua rincorsa verso la Zona Playoff che ora dista 5 punti, così come la Cremonese è chiamata a riscattare la beffa subita nel recupero a Palermo, affrontando tra le mura amiche un Cosenza che vanta l’attuale peggior serie negativa, visto che i silani non vincono (2-0 interno alla Reggiana) da due mesi esatti, avendo nel frattempo collezionato due pareggi e quattro sconfitte, il che con ogni probabilità rappresenta l’ultima occasione per il tecnico Caserta per salvare la panchina.

