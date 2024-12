Serie BKT. Poker della Cremonese, pari emozionante a Marassi tra Samp e Catanzaro

Written by admin• 12:37 pm• Pisa SC

PISA – Un sabato pieno di gol nella prima parte della quindicesima giornata del campionato di serie BKT con il pirotecnico pareggio tra Samp e Catanzaro con la tripletta del sempreverde Iemmello. La Samp solo al 90′ riesce a trovare il pari e a salvare (forse) la panchina a Sottil. Il ritorno al successo della Cremonese con uno schiacciante 4-0 ad un Sudtirol più che dimesso è il risultato più rotondo di giornata che certifica che per la lotta per un posto in serie A ci sarà ancora da fare i conti con i grigiorossi.

Oggi in campo Spezia e Pisa che devono rispondere alla fuga del Sassuolo dopo la vittoria nel derby di venerdì (2-0) contro la Reggiana.

I risultati del quindicesimo turno

Sabato 30 novembre

ore 15: Brescia-Bari 1-1

Cittadella-Juve Stabia 2-2

Sampdoria-Catanzaro 3-3

Sudtirol-Cremonese 0-4

Mantova-Modena 0-0

Domenica 1 dicembre

ore 15

Pisa-Cosenza

Frosinone-Cesena

Palermo-Spezia

ore 17.15

Salernitana – Carrarese

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo punti 34; Spezia, PISA 30, Cremonese 24; Cesena 22; Bari 21; Brescia, Juve Stabia 19; Palermo, Mantova 18; Catanzaro, Sampdoria 17; Carrarese. Modena 16; Cosenza, Reggiana 15; Sudtirol, Salernitana, Cittadella 13; Frosinone 10.

Last modified: Dicembre 1, 2024