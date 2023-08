Serie BKT: partono bene Samp, Parma e Venezia. Pari per lo Spezia

Scritto da admin• 7:58 am• Pisa SC

PISA – La prima giornata del campionato di serie BKT 23-24 è andata in archivio o quasi anche se mancano ancora due gare per completare il quadro in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato del 29 agosto prossimo.

Partono con il piede giusto Parma, Venezia, Samp, Cosenza e Cittadella.

Il Parma mette ko (2-0) la debuttante Feralpisalò con le reti di Benedyczak e del nuovo entrato Bernabé, il Venezia piega il Como (3-0) con doppietta di Pierini e il solito Pohjanpalo. La Reggiana di Nesta va ko (1-0) a Cittadella. A decidere la rete di Amatucci nel recupero del primo tempo. Lo Spezia tre volte in vantaggio viene ripreso da un SudTirol mai domo e dal solito Odogwu a segno al 93′. Alla fine la gara si chiude sul 3-3. Per i liguri doppietta per Moro. Il Cosenza batte nettamente 3-0 l’Ascoli che rimedia tre espulsioni in un tempo, mentre la Samp di Pirlo prossima avversaria del Pisa supera la Ternana (2-1) al Liberati con le reti di La Gumina su rigore e Depaoli su azione di rimessa. Senza reti Cremonese-Catanzaro e l’anticipo del venerdì tra tra Bari e Palermo.

