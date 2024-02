Serie BKT. La presentazione della venticinquesima giornata

Scritto da admin• 12:10 pm• Pisa SC

PISA – L’oramai consolidato programma del Torneo Cadetto vede aprirsi la 25esima giornata con il consueto anticipo di venerdì sera 16 febbraiofra Ascoli e Cremonese, per poi proporre 8 incontri (5 alle ore 14:00 e tre alle 16:15) al sabato pomeriggio e quindi concludersi con il posticipo alle ore 16:15 di domenica 18 ottobre che mette di fronte Venezia e Modena.

di Giovanni Manenti

Per un Ascoli reduce da due sconfitte consecutive che hanno visto allontanarsi di 5 punti la Zona salvezza, la sfida con la Cremonese è di quelle in cui è vietato perdere, ancorché Mister Castori sia privo dello squalificato Valzania, mentre i grigiorossi, – raggiunti nel turno precedente dal Como al secondo posto della Classifica – devono fare a meno di due pedine importanti quali Majer e Johnsen, anch’essi appiedati dal Giudice Sportivo, potendo peraltro contare su di una tradizione favorevole che in terra marchigiana li ha visti sinora imbattuti nella Serie Cadetta con l’ultima visita nel dicembre 2021 conclusa con un roboante 4-1 a proprio favore, mentre il ricco panorama del sabato si apre con la CapolistaParma – unica formazione imbattuta fra le mura amiche – che ospita al “Tardini” il Pisa che è stato l’ultima squadra a violare il terreno emiliano esattamente un anno fa (1-0, rete di Touré …) ed al quale la vittoria di sabato scorso sulla Sampdoria ne ha rilanciato le ambizioni di poter accedere alla Zona Playoff, ora distante appena tre punti, al pari delle speranze dei propri tifosi attesi in circa 2000 a sostenere i nerazzurri.

Con gli stessi punti (30) in Classifica dei ragazzi di Mister Aquilani, cercheranno di sfruttare il turno casalingo per accorciare le distanze dalla Zona Playoff sia la Reggiana – che vanta l’attuale miglior serie positiva avendo allungato la stessa a 7 gare con il pari di Cremona del turno precedente – affrontando al “Mapei Stadium” una Ternana sempre più in difficoltà nel tirarsi fuori dalla Zona retrocessione, al pari del Bari che intende confermare il successo all’esordio sulla propria panchine del nuovo tecnico Giuseppe Iachini, avendo a disposizione una seconda partita interna consecutiva contro peraltro un Feralpisalò che, nel gruppo delle cinque formazioni che chiudono la Graduatoria è senz’altro quella più in condizione e competitiva.

Concludono il programma delle ore 14:00 due sfide delicate per i padroni di casa, in quanto lo Spezia – con una sola vittoria davanti ai propri tifosi ed ultima in tale speciale Classifica avendo ottenuto appena 8 punti – deve necessariamente ottenere i tre punti ospitando peraltro un Cittadella reduce da ben quattro sconfitte consecutive che ne stanno pregiudicando la permanenza nella Zona Playoff e che dovrà fare a meno dello squalificato Negro, ma con dalla sua la tradiziione che lo ha visto sconfitto al “Piccolo” una sola volta (0-1 nel settembre 2018) nelle 7 occasioni in cui vi ha fatto visita, mentre per il fanalino di coda Lecco – alla quinta sconfitta consecutiva dopo il 2-1 “natalizio” sul Sudtirol – non vi è altra alternativa alla vittoria nel match che vede l’esordio in panchina del nuovo tecnico Aglietti, opposto ad un Cosenza che, viceversa, ha consolidato la propria posizione in Classifica con gli 8 punti conquistati negli ultimi quattro turni.

Ben più ricco, in ottica di vertice, il residuo calendario delle ore 16:15, che vede affrontarsi al “Renzo Barbera” Palermo e Como per il match clou di giornata, in quanto ai rosanero padroni di casa si presenta l’occasione di capitalizzare il loro periodo positivo – con 17 punti nelle ultime 8 giornate – che li ha portati al quinto posto solitario ed, in caso di vittoria, aggancerebbero i lariani a quota 45 punti in graduatoria, potendo altresì contare sulla tradizione favorevole che non li ha mai visti sconfitti contro i lombardi, così come cercherà di sfruttare il doppio turno casalingo – dopo la vittoria di sette giorni fa contro l’Ascoli – e consolidare la propria posizione in ottica Playoff il Catanzaro, ospitando al “Ceravolo” un Sudtirolprivo degli squalificati Masiello e Giorgini e che non può più permettersi passi falsi trovandosi appena sopra la Zona Playout ancorché con 5 punti di margine sulle quartultime.

Analogamente agli altoatesini, non ha alternative alla vittoria la Sampdoria che, affrontando a “Marassi” il Brescia, deve invertire una rotta – una sola vittoria nelle ultime 7 giornate – che ne sta vanificando la risalita in Classifica effettuata nei mesi di novembre e dicembre che l’aveva portata a ridosso della Zona Playoff, che, viceversa, è ancora nettamente alla portata della formazione di Maran, distando la stessa una sola lunghezza (33 punti a 32) dal Modena impegnato, ancorché privo degli squalificati Ponsi e Zaro, nel posticipo domenicale sul campo del Venezia (curiosamente le due prossime avversarie del Pisa all’Arena Garibaldi …) che avrà modo di scendere in campo a conoscenza dei risultati di Como e Cremonese che lo precedono in graduatoria, potendo sfruttare la ritrovata vena realizzativa del proprio goleador principe Pohjanpalo, giunto con i suoi 11 centri ad una sola rete di distacco dal vertice della Classifica Cannonieri.

