Serie BKT. Il punto dopo la trentesima giornata

Parma sempre più vicino alla promozione in serie B

PISA – Anche il 30esimo turno volge a favore del Parma che, superando la Feralpisalò, vede il traguardo della matematica promozione ancora più vicino avendo portato a 9 le lunghezze di margine sulla terza classificata, mentre per il secondo posto è lotta incandescente fra Venezia, Cremonese e Parma, divise da soli due punti. Per quanto concerne la Zona Playoff, vi irrompe di prepotenza la Sampdoria, corsara a Bari, e vi si avvicina il SudTirol, mentre anche in coda i successi interni di Ternana ed Ascoli fanno sì che le distanze si siano notevolmente accorciate, con cinque squadre racchiuse nello spazio di tre punti.

di Giovanni Manenti

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ancorché con il minimo sforzo, quella del Parma contro la Feralpisalò sul neutro della vicina Piacenza, con la capolista a condurre il gioco nella prima frazione sbloccando il risultato con un’azione corale finalizzata al meglio da Mihaila, per poi rimediare nella ripresa al momentaneo pareggio del lituano Dubickas (di proprietà Pisa), ristabilendo immediatamente il vantaggio grazie ad una conclusione dalla distanza di Estevez, prima di soffrire nella ,parte finale, ma riuscendo a mantenere i tre punti che consentono alla Capolista di ampliare il margine in vetta alla Classifica a fronte della clamorosa impresa di giornata compiuta dal SudTirol che infligge alla Cremonese la prima sconfitta del Girone di ritorno con un pesante 3-0 impensabile per l’andamento della gara condotta dai grigiorossi che sprecano diverse occasioni (compreso un palo colpito da Vasquez …) per poi subire la rete di Odogwu alla prima conclusione dell’incontro degli altoatesini, che poi ringraziano per lo svarione difensivo che, ad inizio ripresa, consente a Ciervo di siglare il punto del 2-0, con Merkaj a mettere il sigillo in contropiede nei minuti finali.

Della sconfitta dei grigiorossi approfitta per primo il Venezia, che nell’anticipo di venerdì sera dà spettacolo al “Renzo Barbera” annichilendo il Palermo grazie alla vena realizzativa del suo attaccante principe Pohjanpalo che sigla una doppietta già prima della mezzora di gioco (sempre più Capocannoniere solitario con 18 centri …) e fallendo in un paio di occasioni il tris personale, mentre il sigillo al 3-0 definitivo lo appone nel recupero il danese Gytkjaer che, pur impiegato in misura ridotta, raggiunge anch’egli la “doppia cifra”, mentre i lagunari operano il sorpasso in graduatoria sulla Cremonese che ora vede avvicinarsi, staccato di un solo punto, ilComo che non ha avuto eccessive difficoltà a far suo l’incontro casalingo con il Pisa, visto che, pronti via, Gabrielloni sblocca il risultato con un colpo di testa su calcio d’angolo e, prima ancora dello scoccare del 10′, un gentile omaggio della difesa pisana consente a Bellemo di mettere a segno la più comoda delle reti, per poi, con i nerazzurri – modificati nell’assetto con i cambi di D’Alessandro ed Esteves ad inizio ripresa – ad aver accorciato le distanze grazie al terzo centro stagionale del sempre più positivo Barbieri, chiudere la pratica con una micidiale ripartenza finalizzata al meglio da Cutrone, salito a quota 11 fra i marcatori.

In ottica Playoff, si conclude sul nulla di fatto la sfida del “Rigamonti” fra Brescia e Catanzaro, con i giallorossi ospiti a passare in vantaggio nel recupero del primo tempo con una bella deviazione di testa di Biasci, annullata dal pari di Borrelli (con entrambi gli attaccanti a mettere a segno la nona ret5e stagionale …) anch’egli di testa, risultato che permette ai calabresi di agganciare il Palermo a quota 49 al quinto posto in graduatoria ed ai bresciani di mantenersi in Zona Playoff con l’ultimo posto utile con 39 punti, essendo stati scavalcati dalla Sampdoria che a Bari coglie il suo settimo successo esterno del Torneo in una gara stregata per i biancorossi pugliesi che, dopo aver fallito un calcio di rigore con Sibilli ipnotizzato da Stankovic, colpiscono all’85’ la traversa con Puscas e, sull’azione susseguente, vengono puniti da Kasami che finalizza una splendida azione tutta di prima,. smarcato a centro area da un pregevole assist di De Luca.

La “sfida della paura” fra Cittadella e Modena – a secco di vittorie da 10 ed 8 giornate rispettivamente – si conclude, come prevedibile, con un pari per 1-1 che non modifica sostanzialmente le rispettive posizioni di Classifica, con il punteggio conclusivo già fissato nella prima frazione di gioco, con Magnino a replicare per gli emiliani al vantaggio iniziale dei padroni di casa siglato da Amatucci, stesso esito del confronto del “Mapei Stadium” doveReggiana e Spezia si dividono la posta con l’unico risultato a reti bianche di giornata per il quale a recriminare maggiormente sono i bianconeri ospiti, fermati a più riprese dalla giornata di grazia del portiere granata Salatino, ancorché la più nitida occasione da rete sia capitata ai padroni di casa con una conclusione di Girma respinta dal palo.

Per concludere, non si fa sfuggire “l’occasione della vita” la Ternana che, superando 1-0 al “Liberati” il Cosenza, accorcia le distanze a due soli punti (34 a 32) dalla coppia formata dal Bari e dagli stessi silani, rilanciando conseguentemente le speranze di una salvezza diretta, al termine di una gara peraltro equilibrata con occasioni da entrambe le parti e decisa dalla conclusione dal limite del sempre più determinante Gaston Pereiro, mentre nel posticipo domenicale l’Ascoli porta a termine quella che non aveva altra possibilità, ovvero la vittoria sul fanalino di coda Lecco in un incontro deciso nel primo tempo da tre tiri dal dischetto (al vantaggio ospite con Lepore replica Caligara con una doppietta …), prima che un siluro di Bellusci scacciasse ogni incubo dal “Del Duca”, per poi toccare a Duris far partire i titoli di coda.

Risultati 30esima giornata

Palermo – Venezia 0-3

Brescia – Catanzaro 1-1

Como – Pisa 3-1

Feralpisalò – Parma 1-2

SudTirol – Cremonese 3-0

Ternana – Cosenza 1-0

Bari – Sampdoria 0-1

Cittadella – Modena 1-1

Reggiana – Spezia 0-0

Ascoli – Lecco 4-1

LA NUOVA CLASSIFICA. Parma p.65; Venezia p.57; Cremonese p.56; Como p.55; Palermo e Catanzaro p.49;Sampdoria p.40; Brescia p.39; SudTirol e Cittadella p.38: Pisa, Reggiana e Modena p.37; Bari e Cosenza p.34; Ternana p.32; Spezia ed Ascoli p.31; Feralpisalò p.27 e Lecco p.21. Nota: Sampdoria 2 punti di penalizzazione …

