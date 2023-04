Serie BKT. Il punto dopo la trentaduesima giornata. Risultati e classifica

Scritto da admin• 12:00 pm• Pisa SC

PISA – Il torneo di serie BKT, per sua natura, è portato a ribaltare verdetti che sembrano già scritti ed un esempio lampante lo fornisce l’esito della trentaduesima giornata riaprendo sia i giochi per la Promozione, che ad un certo punto sembravano già chiusi, che la lotta per la salvezza, fatta eccezione per il Frosinone, da un lato ed il Benevento dall’altro, le cui sorti sembrano oramai segnate.

di Giovanni Manenti

Ed è proprio il Benevento, chiamato allo “spareggio salvezza” nel confronto diretto contro la SPAL a definire il proprio destino, subendo la nona sconfitta interna stagionale con un 3-1 che lo relega solitario fanalino di coda – a 5 punti dalla Zona Playout ed a 7 dalla salvezza diretta – e che ha portato il tecnico Stellone a rassegnare le dimissioni (si parla di Andrea Agostinelli quale sostituto), mentre al contrario rilancia le speranze degli emiliani (a segno con Prati, Celia e Moncini) che ora vedono la possibilità di permanenza in B a soli due punti di distanza, così come al vertice della Classifica il ritorno alla vittoria da parte del Frosinone con il 2-0 a spese dell’Ascoli (ancora Mulattieri a segno per il suo 12esimo centro stagionale) suona come un biglietto da visita per il prossimo Torneo nella Massima Divisione.

La Capolista, infatti, ha altresì allungato il proprio vantaggio sul Genoa secondo in graduatoria, con i rossoblù ad aver sprecato una ghiotta occasione sul campo del Como facendosi raggiungere sul 2-2 nel finale dopo aver condotto per 2-0 al 60′ grazie alle reti di Strootman e di Coda (giunto in “doppia cifra”), prima della reazione dei padroni di casa, a segno dapprima con Cutrone e quindi con Mancuso, facendo sì che la formazione di Mister Gilardino – che stava scavando un gap di 8 punti sul Bari terzo in Classifica ed impegnato nel confronto diretto di Bolzano contro il SudTirol – si ritrovi in un attimo a doversi guardare le spalle, poiché i biancorossi pugliesi sbancano il “Druso” con la prima rete in carriera tra i Cadetti di Morachioli nel recupero, portandosi così a -4 dai liguri ed interrompendo altresì la serie positiva dei padroni di casa che durava da ben 12 turni.

La sconfitta degli altoatesini consente si alimentare speranze di acciuffare il quarto posto sia ad una ritrovata Reggina, che al successo di Perugia della scorsa settimana abbina l’affermazione interna sul Venezia con un 1-0 scaturito da una sfortunata deviazione di Ceppitelli che punisce i lagunari oltre i loro stessi demeriti, che al Parma che, imponendosi con il medesimo punteggio sul campo del Cittadella, risultando decisiva la rete di Camara a metà della prima frazione di gioco, centra la seconda vittoria consecutive – circostanza che per i “Ducali” non si verificava dalla sesta e settima giornata – raggiungendo al sesto posto il Cagliari, nel mentre gli amaranto veneti, a digiuno di vittorie da sei turni, sono ora risucchiati a pieno titolo nella Zona Playout.

Della sconfitta del SudTirol avrebbero potuto approfittare – in ottica quarto posto, piazzamento utile a saltare il primo turno dei Playoff – il Pisa ed il Cagliari che si sono affrontate nel confronto diretto all’Arena Garibaldi e che non ha tradito le attese quanto ad agonismo, concluso in un pari a reti bianche al termine di un incontro in cui gli ospiti hanno avuto maggior controllo del gioco durante i 90′ ma che, viceversa, ha visto i nerazzurri avere le due migliori occasioni da rete in apertura con Moreo e nel recupero con Sibilli, in entrambi i casi neutralizzate dall’estremo difensore sardo Radunovic, così che la formazione di Mister D’Angelo scivola all’ottavo ed ultimo posto utile per l’accesso alla post season, mantenendo peraltro un margine di 3 punti sul Palermo che, nel posticipo serale, non è andato oltre ad identico risultato per 0-0 nel match interno contro un Cosenza che sta costruendo, passo dopo passo, una salvezza che solo un mese fa sembrava irraggiungibile.

Chi, al contrario, sta facendo di tutto per complicarsi la vita è il Perugia che, nella settimana in cui il Calendario proponeva tre incontri casalinghi che potevano allontanare gli spettri della retrocessione, cade per la seconda volta consecutiva al “Renato Curi” di fronte ad un Modena che si impone per 1-0 (rete di Gerli in avvio di ripresa) per un successo che consente di alimentare ancora speranze di raggiungere la Zona Playoff avendo scavalcato Come e Ternana, con i rossoverdi umbri ad essere usciti sconfitti per 0-1 dalla sfida del “Rigamonti” contro il Brescia che – ed è forse questa la notizia più clamorosa di giornata – con il punto messo a segno da Jallow in avvio, torna ad assaporare la gioia dei 3 punti interrompendo una serie negativa durata ben 17 giornate e che può quindi tornare a credere nella salvezza.

Risultati 32.ma giornata:

Benevento – SPAL 1-3

Perugia – Modena 0-1

Cittadella – Parma 0-1

Brescia – Ternana 1-0

Como – Genoa 2-2

SudTirol – Bari 0-1

Frosinone – Ascoli 2-0

Reggina – Venezia 1-0

Pisa – Cagliari 0-0

Palermo – Cosenza 0-0

LA NUOVA CLASSIFICA

Frosinone punti 66

Genoa 60

Bari 56

SudTirol 52

Reggina 48

Cagliari, Parma 47

Pisa p.46

Palermo 43

Modena

Como, Ternana 40

Ascoli 39

Venezia, Cittadella, Cosenza 36

Perugia p.34

SPAL 32;

Brescia 31

Benevento 29.

