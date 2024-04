Serie BKT: il punto dopo la trentaduesima giornata. Risultati e classifica

Scritto da admin• 11:23 am• Pisa SC

PISA – Una giornata interlocutoria quella del 32esimo turno del torneo cadetto che, oltre a confermare le difficoltà di vincere in casa (una sola vittoria su 10 incontri) volge principalmente a favore del Como che, imponendosi a Catanzaro, elimina i giallorossi dalla lotta per la Promozione diretta e, contemporaneamente, porta a due le lunghezze di margine sul terzo posto per il contemporaneo pari del Venezia ad Ascoli, mentre in zona retrocessione, dove non vince nessuno, si fa ora quanto mai critica la posizione del Bari.

di Giovanni Manenti

Chiamata a riscattare la sconfitta interna contro il Catanzaro, il Parma non va oltre il pari a reti bianche a Bolzano sul campo del SudTirol, così da restare per la prima volta nel Torneo con le polveri bagnate per due turni consecutivi, ancorché la Capolista ci provi dapprima con Mihaila e quindi con Man trovando sempre pronto alla risposta l’estremo difensore altoatesino Poluzzi, per un pari che consente comunque ai “Ducali” di mantenere 7 punti di margine sulla terza in graduatoria, pur vedendo ridotto a 5 lunghezze il vantaggio sul Como che, nel “Match Clou” di giornata, si impone per 2-1 aCatanzaro ribaltando a metà ripresa, nello spazio di appena 5′, la rete con cui Vandeputte (salito a quota 8 fra i marcatori) aveva portato avanti i padroni di casa nella prima frazione di gioco, con ancora a segno la coppia Gabrielloni (anch’egli all’ottava rete stagionale) e Da Cunha che aveva deciso anche la sfida di lunedì scorso contro il SudTirol.

Lariani che guadagnano due punti sul Venezia incapace di andare oltre lo 0-0 nel posticipo domenicale sul campo dell’Ascoli, con gli ospiti a pagare oltre misura l’assenza del loro Cannoniere principe Pohjanpalo, con l’unica grande occasione della gara costituita da una conclusione di Gytkjaer a portiere battuto respinta sulla linea dal Capitano ascolano Bellusci, poi espulso nel recupero per una brutta entrata su Bjarkason, circostanza che fa sì che i lagunari siano scavalcati in Classifica (59 punti a 58) dalla Cremonese che, nell’anticipo di venerdì sera a Bari, torna alla vittoria per 2-1 dopo due battute d’arresto consecutive, costruendo la stessa con l’autorete di Maiello in avvio ed il raddoppio di Collocolo a metà ripresa, rendendo vano il punto di Adjouma nel recupero, per una sconfitta che acuisce la crisi in casa biancorossa, per una formazione a digiuno di affermazioni da ben 7 turni, durante i quali ha raccolto appena due punti.

Due sfide importanti per la Zona Playoff hanno opposto al “Renzo Barbera” il Palermo reduce dal cambio in panchina, con l’ex barese Michele Mignani a sostituire l’esonerato Corini, ad una Sampdoria viceversa reduce da quattro successi consecutivi, con le due squadre a dare vita ad un incontro emozionante che, dopo il “botta e risposta” fra la rete in mischia del 17enne Leoni (al suo primo centro in carriera …) per gli ospiti ed il pari su rigore di Brunori (salito al secondo posto fra i Marcatori a quota 15 …), ha visto i rosanero portarsi avanti con il ritorno al goal di un Mancuso che non segnava da fine ottobre sino al definitivo pari siglato da Darboe per i blucerchiati, per una divisione della posta che consente ai padroni di casa di toccare quota 50 punti in Classifica, mentre i liguri si vedono scavalcati da un Brescia che, unica formazione a cogliere i tre punti fra le mura amiche, dispone sin troppo facilmente (doppietta di Moncini ed acuto di Bianchi) di un Pisa inspiegabilmente remissivo come confermato dallo stesso tecnico nerazzurro Aquilani.

Conclude una striscia negativa durata ben 11 giornate il Cittadella che, imponendosi per 2-0 sul campo della Reggiana grazie all’ottava rete stagionale di Pandolfi ed al raddoppio di Branca, scavalca in graduatoria gli stessi emiliani e, portandosi a quota 42 punti, “blinda” di fatto l’ennesima salvezza (sarebbe l’ottava consecutiva …), lasciando così il cerino della peggior serie negativa (Lecco escluso, ovviamente …) al Modena, in astinenza da 10 turni, peraltro bloccato sullo 0-0 sul campo della Ternana da una straordinaria giornata di grazia dell’estremo difensore umbro Iannarilli e dalla prodezza di Dalle Mura che, nell’ultima azione della gara, è riuscita a salvare sulla linea un pallone di Abiuso diretto in fondo al sacco.

Per concludere, i due scontri diretti per la salvezza si concludono con altrettanti risultati di parità, con la Feralpisalò a fallire contro il Cosenza una delle ultime occasioni a sua disposizione, nonostante i bresciani si siano trovati due volte in vantaggio e sempre con La Mantia (con 7 reti il miglior Marcatore dei suoi …), raggiunti una prima volta da Tutino (al suo 13esimo centro stagionale …) e quindi da Mirko Antonucci, mentre lo Spezia spreca un’occasione monumentale per portarsi fuori dalla Zona Playout non andando oltre il pari interno per 1-1 contro il Lecco fanalino di coda, incapace sia di gestire il vantaggio acquisito con la seconda rete consecutiva del bulgaro Hristov, annullata dal settimo centro stagionale di Buso per gli ospiti, che la superiorità numerica derivante dall’espulsione per doppia ammonizione di Sersanti a metà ripresa.

Risultati 32esima giornata:

Bari – Cremonese 1-2

Brescia – Pisa 3-1

Feralpisalò – Cosenza 2-2

Spezia – Lecco 1-1

SudTirol – Parma 0-0

Ternana – Modena 0-0

Catanzaro – Como 1-2

Palermo – Sampdoria 2-2

Reggiana – Cittadella 0-2

Ascoli – Venezia 0-0

Classifica: Parma p.66; Como p.51; Cremonese p.59; Venezia p.58; Catanzaro p.52; Palermo p.50; Brescia p.45; Sampdoria p.44; Cittadella p.42; Pisa e Reggiana p.40; Modena e SudTirol p.39; Bari, Cosenza e Spezia p.35; Ternana p.33; Ascoli p.32; Feralpisalò p.31 e Lecco p.23.



Nota: Sampdoria 2 punti di penalizzazione.

Last modified: Aprile 8, 2024