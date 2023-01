Serie BKT. Como – Pisa 2-2 Il Pisa si salva rimonta e alla fine è beffato da Da Riva. Un pari amaro in riva al lago

Scritto da Antonio Tognoli• 1:05 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa ripreso sul più bello. La squadra di mister Luca D’Angelo sotto dopo dieci minuti dopo il gol di Cutrone, rischia di capitolare ma Nicolas ipnotizza Cerri dal dichetto. Matteo Tramoni al 43′ riacciuffa allora i lariani. Nella ripresa girandola di cambi per i due tecnici: segna Masucci per il Pisa che però si fa raggiungere al 95′ dall’altro subentrato Da Riva che di testa sigla il settimo pareggio in serie B tra lariani e nerazzurri.

PRE GARA. Mister Luca D’Angelo deve fare a meno di Torregrossa infortunato e Barba squalificato, però può contare sul ritorno tra i pali di Nicolas. Davanti a lui Canestrelli è il sostituto di Barba al fianco di Hermannsson. Gli esterni sono Calabresi e Beruatto. A centrocampo non c’è Nagy ma Tourè con Marin e Mastinu. A supporto dell’unica punta Gliozzi (ex di turno nove gol lo scorso anno) spazio a Matteo Tramoni e Morutan. Il Como risponde con un 3-4-1-2 iniziale. Davanti a Ghidotti ci sono Odenthal, Scaglia e Binks. Centrocampo a quattro con Vignali a destra e Iannou a sinistra. Sulla linea mediana Parigini è preferito ad Arrigoni con Cesc Fabregas (torna dopo tre mesi senza giocare) alle spalle del duo Cerri-Cutrone. Arbitra il Sig, Maggioni di Lecco. Sono circa 150 i tifosi pisani arrivati al Sinigaglia di Como. Controlli serratti all’uscita del casello da parte della Polizia. Hanno partecipato alla trasferta in terra lombarda.

IL PRIMO TEMPO. Al Sinigaglia c’è un gran tifo all’ingresso in campo delle due squadre. Pisa in maglia gialla, Como in completo azzurro. Fasi iniziali di studio ma con il Pisa che inizia a macinare gioco e provare le prime azioni offensive con Morutan che cerca subito, ma senza successo Ettore Gliozzi. Al 4′ il numero nove di D’Angelo ci prova subito con una girata da terra, palla a lato. Pisa subito pericoloso. Il Como risponde con un colpo di testa di Cerri con palla che termina alta sopra la traversa. Al minuto 9 nel tentativo di staccare di testa tocca con un braccio, ma il direttore di gara lascia correre. Al 10′ però arriva il vantaggio dei lariani: Parigini apre per Bellemo con un cross tagliato dalla sinistra in mezzo all’area, la difesa nerazzurra sta un pò a guardare e Cutrone mette alle spalle di Nicolas che non ci può arrivare: 1-0. Gara subito in salita per i nerazzurri. La risposta del Pisa è nella conquista di due angoli. Prima Tourè e poi Gliozzi non ce la fanno a girare in porta due traversoni insidiosi. Nella successiva ripartenza Beruatto viene ammonito. Como ancora pericoloso questa volta ci pensa Nicolas che esce e fa sua la sfera. Il Pisa gioca, il Como difende il vantaggio e riparte in contropiede, così Hermannsson è costretto a fermare con le cattive gli attacanti del Como e predersi il giallo. Il Pisa attacca a testa bassa, Como in netta di difficoltà. Punizione di Mastinu, torre di Tourè per il sinistro di Beruatto che si stampa sul palo. Undicesimo legno dei nerazzurri in stagione. Dove non c’è il palo c’è Ghidotti che sventa in prossimità della linea di porta il calcio piazzato “a giro” di Morutan. La palla sembra non voler entrare in questa prima parte di gara. La squafdra di D’Angelo non riesce a trovare la via della rete. Cutrone soffia la palla a Calabresi al limite dell’area, lascia partire un destro che però per fortuna del Pisa termina alto. Maggioni però al 36′ assegna un rigore al Como per un fallo (dubbio) su Cerri in area. Sul dischetto va proprio Cerri, ma Nicolas si butta sulla propria destra e devia in corner il rasoterra del centravanti di Longo tenendo a galla il Pisa. Secondo rigore in stagione per i lariani, il primo fallito. Il Pisa ha una colossale occasione per pareggiare. Morutan vince un rimpallo in campo aperto ed in contropiede serve Gliozzi ma l’ex di turno apre poco il piatto destro bloccato da Ghidotti. Peccato. Il pareggio però è nell’aria. Ancora una palla riconquistata da Morutan, palla a Beruatto sulla sinistra che lascia partire un traversone che Ghidotti respinge in maniera difettosa, laddove si fa trovare pronto Matteo Tramoni che di piatto insacca la porta lariana: 1-1. Pareggio meritato per la squadra di D’Angelo. Tuttavia il Pisa continua ad attaccare. Prima Morutan (palla a lato con il destro) e poi Mastinu (ampiamente alto) chiudono la prima frazione dopo tre minuti di recupero. Si va al riposo sul risultato di parità.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio nella ripresa per i due tecnici. La prima occasione della ripresa è un destro di Morutan palla di poco a lato con Ghidotti disteso sulla traittoria, palla a lato. Rischia il Pisa con un contropiede fermato da Canestrelli con una trattenuta: giallo. Il Pisa cerca di imbastire gioco. La gara si innervosisce. Il Como chiede dalla panchina un altro giallo a Beruatto. Maggioni espelle un componente della panchina lariana. Poco dopo giallo anche per Fabregas in ritardo sull’indemoniato Morutan. Poi viene fuori il Como. Ci prova Ioannou con il sinistro, palla alta sopra la traversa. Nel Pisa tanto dentro Ionita per Mastinu. Nel Como Cerri claudicante lascia il campo all’ex Empoli e Monza Mancuso e Baselli rileva uno stanco Fabregas. Poco dopo ci prova anche Cutrone con la palla che termina alta. Al minuto 70 debutta con la maglia numero 32 Stefano Moreo arrivato dal Brescia nelle ore scorse. Dentro anche Esteves per Calabresi. Due mosse che fanno capire come il tecnico nerazzurro voglia portare a casa i tre punti. Attacca il Pisa con un contropiede sull’asse Morutan – Tramoni, con quest’ultimo che controlla e lascia partire un destro una spanna sopra la traversa. Bella conclusione. Peccato. Nel frattempo gli ultimi cambi: fuori Tourè (che non gradisce) e Matteo Tramoni al loro posto Nagy e Masucci. Nel Como fuori Parigini, dentro Da Riva. Fase però confusa nella quale però il Pisa prova a vincere. Ed è proprio Tano Masucci la carta Joker di mister Luca D’Angelo: il numero ventisei nerazzurro controlla al limite si gira e con il sinistro trova l’incrocio dei pali: 2-1 Pisa e grande esultanza di Masucci. Pisa in vantaggio. Il Como cambia ancora: dentro anche Blanco fuori Binks con Longo che negli ultimi minuti gioca a quattro dietro. E’ proprio lo spagnolo appena entrato che sfrutta un buco a centrocampo e prova la bomba da fuori, palla alta sopra la traversa. Sono cinque i minuti di recupero. Il Como spinge: Iannou lascia partire un cross da sinistra per la testa di Mancuso, palla tra le braccia di Nicolas. Il Como però non molla e ci prova con Vignali che però svirgola con palla che termina sul fondo. Dalla bandierina arriva un altra occasione per i lariani: testa di Vignali per Gabrielloni che da due passi devia di testa debolmente palla bloccata da Nicolas. All’ultimo tuffo però arriva il pareggio del Como: cross di Iannou dalla sinistra, sponda di Odenthal per il subentrato Da Riva che di testa mette alle spalle di Nicolas: 2-2. Non c’è più tempo: finisce come all’andata.

COMO – PISA 2-2

COMO (3-4-1-2): Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks (85′ Blanco); Vignali. Parigini (78′ Da Riva), Bellemo, Iannou; Fabregas (63′ Baselli); Cerri (63′ Mancuso), Cutrone (85′ Gabrielloni). A disp. Vigorito, Cagnano, Iovine, Faragò, Arrigoni, Da Cunha, Pierozzi. All. Moreno Longo.

PISA (4-3-2-1): Niciolas; Calabresi (70′ Esteves), Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Marin, Tourè (78′ Nagy), Mastinu (62′ Ionita); Tramoni M. (78′ Masucci), Morutan; Gliozzi (70′ Moreo). A disp. Livieri, Caracciolo, Jureskin, De Vitis, Rus, Tramoni L., Cissè. All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: Maggioni della sezione di Lecco

RETI: 10′ Cutrone (C), 43′ Tramoni M. (P), 83′ Masucci (P), 95′ Da Riva (C)

NOTE: giornata fredda, terreno in buone condizioni. Ammoniti Beruatto (P), Hermannsson (P), Odenthal (C), Canestrelli (P), Fabregas (C). Angoli 4-5. Rec pt 3′; st 5′.

Foto Sandro Cacciamano

