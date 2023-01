Giorno della Memoria: il programma delle iniziative

Scritto da admin• 1:23 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Venerdì 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito con la legge del 20 luglio 2000 dal Parlamento Italiano che ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio giornata di commemorazione delle vittime dell’Olocausto durante la Seconda guerra mondiale. Per celebrare la ricorrenza il Comune di Pisa, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Pisa, ha organizzato un significativo programma di iniziative.

Si parte lunedì 23 gennaio, alle ore 17.30, nell’atrio di Palazzo Gambacorti dove verrà inaugurata la mostra “L’Olocausto raccontato dall’United States Holocaust Memorial Museum” a cura dell’Associazione Culturale Il Mosaico. La mostra sarà visitabile dal 23 al 30 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Dal 26 gennaio al 2 febbraio si svolgeranno invece alla Sms-Biblio una serie di iniziative:

– Giovedì 26 gennaio alle ore 15.00 – Paul Valéry e Albert Einstein: un carteggio del 1933 proveniente da Gerusalemme (Colophonarte, Belluno-Venezia, 2020). Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Michele Conti, interverranno: Alessandra Veronese (Centro interdipartimentale studi ebraici), Maria Teresa Giaveri (Accademia delle Scienze Torino), Camilla Fiorin (Colophonarte), Alfonso M. Iacono (Università di Pisa), Sergio Giudici (Università di Pisa). Coordina Antonietta Sanna, (Università di Pisa).

Alle ore 17: Una ferita italiana, di Alessandro Boni e Roberto Coen (Belforte, 2022). Intervengono gli autori e Alessandra Veronese (Centro interdipartimentale studi ebraici “Michele Luzzati”)

– Lunedì 30 gennaio alle ore 17 – Angolo di pace, di Valeria Gandus (Calamo Specchia, 2022). Intervengono Pierpaolo Magnani (Assessore alla Cultura Comune di Pisa), l’autrice e Gabriella Puntoni (Comunità ebraica di Pisa)

– Giovedì 2 febbraio alle ore 17 – Una vita così lunga e breve, di Eugenia e Gabriella Curiel (Belfor 2020). Intervengono Pierpaolo Magnani (Assessore alla Cultura Comune di Pisa), le autrici e Gadi Polacco (Comunità ebraica di Pisa e di Livorno)

Il programma del 27 gennaio

– Ore 9 Deposizione corona di alloro al monumento “Mai più reticolati” in Piazza Vittorio Emanuele II

– Ore 10.00 Cerimonia di intitolazione area a verde in ricordo di Raffaele Menasci (tra via Mario Canavari 18 e via delle Trincere 11). Interverranno: il sindaco di Pisa, Michele Conti, la vicesindaco, Raffaella Bonsague, Maurizio Gabbrielli, presidente della Comunità Ebraica di Pisa. Contestualmente avverrà la piantumazione di un albero di melograno

– Dalle ore 13.30 fino alle ore 16.00 Consiglio Comunale dedicato alla celebrazione del “Giorno della Memoria 2023”.

– Dalle ore 9:00 alle ore 16:00, presso le Logge di Banchi, verrà allestito uno schermo che riproporrà in ciclo continuo il video “Di razza” del regista Teo Paoli, realizzato dal Comune di Pisa e dalla Comunità ebraica di Pisa in occasione del Giorno della Memoria 2022.

