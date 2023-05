Serie BKT Brescia – Pisa 1-1. Masucci risponde a Bisoli

Scritto da admin• 12:54 pm• Pisa SC

PISA – Finisce in parità (1-1) la sfida del “Rigamonti” tra Brescia e Pisa. Alla rete di Bisoli ad inizio ripresa risponde un colpo di testa di Masucci. Un punto che serve a poco ad entrambe. Nell’ultima sfida il Pisa se la vedrà con la Spal matematicamente retrocesso.

PRE GARA. Mister D’Angelo che deve rinunciare a Touré schiera un 4-3-1-2: Nicolas tra i pali con Caracciolo e Barba centrali di difesa, Hermannsson e Beruatto esterni. Davanti alla difesa c’è Zuelli con Marin e Mastinu in mediana. Matteo Tramoni schierato come tre quartista appena dietro a Gliozzi e Torregrossa entrambi schierati dal primo minuto. Il Brescia risponde con l’identico modulo. Davanti ad Andrenacci ci sono Cistana e Mangraviti con Karacic e Huard. Bisoli, Labojko e Björkengren sono schierati sulla mediana. Adryan è il tre quartista dietro alle due punte Aye e Rodriguez. Sono circa 500 i tifosi nerazzurri arrivati a sostenere la squadra al Rigamonti.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Brescia in biancazzurro. Parte meglio la squadra di mister D’Angelo con Gliozzi che impegna con i piedi Andrenacci. Un diagonale potente e poco preciso su cui fa buona guardia il portiere locale. Insiste il Pisa con una bella punizione di Mastinu respinta ancora da Andrenacci. Il Brescia è passivo. Il primo tiro verso la porta è di Adryan, palla respinta su cui si avventa Labojko che sfiora il montante alla destra di Nicolas. Primo pericolo per il Pisa che rischia ancora con un destro a giro ancora di Labojko, palla deviata con la mano di richiamo Nicolas. Corner non sfruttato dalle Rondinelle. Risponde il Pisa guadagnando un altro corner sul quale Gliozzi trova il tempo per la sponda, ma nessuno è pronto al centro dell’area per deviare verso la porta. La partita non ha un attimo di tregua nonostante il caldo. Brescia pericoloso dalla sinistra: cross di Björkengren per la testa di Bisoli che anticipa Marin, ma per fortuna dei nerazzurri termina alto sopra la traversa. Il Pisa risponde con un azione pericolosa dalla sinistra con il cross di Beruatto su cui nessuno riesce a trovare una deviazione e termina in fallo laterale dalla parte opposta.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio nelle due formazioni ad inizio ripresa al Rigamonti. Gara blanda anche nei primi minuti di seconda frazione. Hermannsson è il primo ammonito del match. Caracciolo spazza l’area e si salva in corner da un insidiosa punizione delle rondinelle. Molti errori di precisione nell’ultimo passaggio da una parte e dall’altra, gioco poco fluido da parte delle due formazioni, che vanno avanti con alcune fiammate. In una di queste il Brescia passa al minuto 52: cross morbido dalla sinistra di Rodriguez palla a Bisoli che al volo con il destro mette alle spalle di Nicolas: 1-0. Esulta il Rigamonti. Pisa sotto di un gol. Tuttavia i nerazzurri hanno la possibilità subito di pareggiare. Errore di Mangraviti, Tramoni si infila brucia il difensore mette in mezzo per Gliozzi che tutto solo davanti al portiere del Brescia calcia alto sopra la traversa. Nel Pisa entrano Sibilli e Masucci al posto di Torregrossa e Zuelli. Masucci si becca subito il giallo per una gomitata e diffidato salterà l’ultima di campionato con la Spal. Nel Brescia invece fuori Rodriguez e Adryan, Gastaldello inserisce Ndoj e Bianchi. Nel Pisa dentro Gargiulo e Morutan, fuori Mastinu e Matteo Tramoni. Nel frattempo su azione d’angolo Gargiulo manda fuori da due passi, ma l’arbitro fischia offside al Pisa. Espulso intanto un componente dello staff tecnico del Pisa al minuto 70. Sul taccuino di Aureliano finisce anche Sibilli, il quale al minuto 73 lascia partire un traversone che Gargiulo stoppa con il petto, ma calcia alto con il sinistro. Ancora Pisa in avanti con una bella azione che si conclude con il destro di Sibilli salvato dalla spaccata di Van de Looi. Al 78′ però i nerazzurri trovano il pareggio: cross da sinistra di Morutan e Tano Masucci svetta più in alto di tutti e mette di testa alle spalle di Andrenacci: 1-1. Sesto gol in stagione per Masucci, 61esimo in serie B. Adesso le squadre sono molto lunghe. Contropiede Brescia di Bianchi, salvato da Barba che rinvia di testa, poi ci prova dal limite Ndoj, Nicolas blocca a terra. Nel Pisa fuori Marin e dentro Nagy. Negli ultimi minuti ci prova Bianchi per il Brescia poi Sibilli spreca in contropiede. Sono cinque i minuti di recupero. Finisce in parità.



BRESCIA – PISA 1-1









BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko (70′ Van de Looi), Björkengren (78’ Scavone) Adryan (61′ Bianchi); Rodriguez (61′ Ndoj), Ayè (84’ Niemeijer) A disp. Lezzerini, Adorni, Muca. All. Daniele Gastaldello



PISA (4-3-1-2): Nicolas, Hermannsson, Caracciolo, Barba, Beruatto; Marin (85′ Nagy), Zuelli (58′ Sibilli), Mastinu (66′ Gargiulo); Tramoni M. (66′ Morutan), Gliozzi, Torregrossa (58′ Masucci). A disp. Livieri, Sussi, De Vitis, Moreo, Calabresi, Rus, Tramoni L. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Aureliano di Bologna

RETI: 52′ Bisoli (B), 78′ Masucci (P)

NOTE: giornata calda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Hermannsson (P), Rodriguez (B), Masucci (P), Sibilli (P), Marin (P), Bianchi (B), Karicic (B), Morutan (P). Angoli 3-3. Rec pt 0′, st 5’.

