Sergio Caputo in concerto a Castelnuovo Val di Cecina per il GREY CAT JAZZ Festival

PISA – Nell’ambito del “GREY CAT JAZZ Festival” a cui il comune di Castelnuovo di Val di Cecina partecipa da anni, l’8 agosto 2024, Sergio Caputo terrà un concerto nei giardini pubblici, in Piazzale Roma.

Organizzato dal comune e dall’associazione Alfio Benincasa APT, l’evento vedrà il celebre cantautore, noto per brani come “Il Garibaldi innamorato,” “Un sabato italiano,” e “Bimba se sapessi,” esibirsi in una delle più suggestive location verdi del paese. Caputo è considerato uno dei migliori musicisti della scena jazz italiana, con il suo album d’esordio, Un sabato italiano (1983), incluso tra i migliori dischi della storia italiana dal magazine Rolling Stone.

Anita Bacconi, una degli organizzatori, ha sottolineato che “a quarant’anni dall’uscita del disco, nonostante i numerosi cambiamenti sociali, tecnologici, culturali e di costume, l’album mantiene ancora i suoi caratteri di freschezza e vitalità.”

La ProLoco “Il Piazzone” organizzerà un’apericena all’interno dei giardini pubblici a partire dalle 19:30. Il concerto sarà ad ingresso libero.

