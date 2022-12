Senza intoppi l’assegnazione dei posti per il mercato di Piazza La Pira

Scritto da admin• 12:28 pm• Cascina, Cronaca, Tutti

CASCINA – Procede senza intoppi l’assegnazione dei nuovi posti per il mercato di Piazza La Pira. La scelta di dove collocare il proprio banco nel plateatico rivisto viene fatta in base alla graduatoria per anzianità, come da impegno preso in fase di concertazione con le organizzazioni di categoria.

Le operazioni, che si concluderanno giovedì 22 dicembre, con l’assegnazione degli ultimi 25 posti, sono seguite dall’ufficio commercio con il supporto di Anva Confesercenti.

“Mi preme sottolineare – spiega Mirco Sbrolli, presidente di Anva Pisa – che le operazioni di assegnazione dei posti si stanno svolgendo in un clima di grande collaborazione, senza polemiche o contestazioni da parte di nessun commerciante. Cinquanta posti sono già stati assegnati, restano gli ultimi 25 e poi potremo finalmente dare il benvenuto al nuovo mercato di piazza La Pira”.

Appuntamento dunque al 9 gennaio 2023 per veder concretizzato il frutto di una costante e fruttuosa concertazione portata avanti dall’assessora Bice Del Giudice e l’ufficio commercio con le associazioni di categoria.

