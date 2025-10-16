Seconda edizione di “Working in the Nuclear Field” al Centro Congressi Le Benedettine

Written by admin• 2:08 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Mercoledì 15 ottobre si è svolta al Centro Congressi Le Benedettine la seconda edizione di “Working in the Nuclear Field”, il career event internazionale dedicato alle opportunità professionali nel settore nucleare. L’evento, organizzato sia in presenza sia online in lingua inglese, ha coinvolto oltre 200 partecipanti, tra studenti e laureati dell’Università di Pisa, oltre a giovani provenienti da altri atenei italiani e internazionali.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto incontrare rappresentanti di 14 realtà tra aziende, centri di ricerca e organizzazioni leader nel settore dell’energia nucleare. La mattina è stata dedicata alle presentazioni aziendali, mentre nel pomeriggio si sono svolte le speed interview per più di 50 posizioni tra lavoro, tesi e tirocini offerte dalle aziende. L’evento si è concluso con un aperitivo di networking, accompagnato da un intervento musicale dell’Orchestra dell’Università di Pisa.

«Questo è il secondo evento realizzato nell’ambito del progetto ENEN2plus e vogliamo farlo diventare una piccola tradizione per Pisa – ha spiegato il professor Walter Ambrosini, responsabile scientifico dell’iniziativa – Lavorare nel settore nucleare è stimolante, perché offre la possibilità di contribuire allo sviluppo di una delle fonti di energia più potenti a disposizione dell’umanità, sostenendo la decarbonizzazione del settore energetico e favorendo l’avanzamento di applicazioni nucleari in medicina, agricoltura e industria».

L’iniziativa è promossa dal corso di laurea magistrale in Ingegneria Nucleare, nell’ambito del Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare (CIRTEN) e del progetto europeo ENEN#, in collaborazione con il Career Service dell’Università di Pisa.

Last modified: Ottobre 16, 2025