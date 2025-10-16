Al Museo della Grafica “L’albero e la città onirica” di Silvia Chiara Lucchesini

Written by admin• 2:51 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nell’ambito della Biennale di Architettura di Pisa 2025 il Museo della Grafica di Pisa ospita l’inaugurazione della mostra “L’albero e la città onirica” di Silvia Chiara Lucchesini sabato 18 ottobre 2025, ore 17:30 Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi (Lungarno G. Galilei, 9 – Pisa)

L’architetta, pittrice e fotografa Silvia Chiara Lucchesini presenta una mostra che unisce acquerelli e fotografie in un racconto poetico sul dialogo tra natura e città. Alberi, paesaggi immaginari, città capovolte e lune diventano simboli di introspezione e rinascita, offrendo una visione affascinante tra natura, surrealismo e percezione.

