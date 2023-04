Scuola Pascoli: terminati i lavori dell’intera copertura

Scritto da admin• 9:44 pm• Attualità, San Giuliano Terme, Tutti

PISA – I lavori per il rinnovo della scuola primaria “Giovanni Pascoli” nella frazione di San Giuliano Terme sono terminati. Si è trattato di un intervento di manutenzione straordinaria dell’intera copertura che doveva essere rinnovata in quanto presentava infiltrazioni.

Gli interventi hanno previsto la completa sostituzione del manto di copertura in tegole marsigliesi, inclusa l’impermeabilizzazione delle falde mediante la posa di sottostante strato impermeabilizzante; rifacimento dell’impermeabilizzazione delle falde piane; sostituzione e integrazione delle lattonerie; realizzazione di sistema anticaduta (nel rispetto della normativa regionale in materia); tinteggiatura interna degli ambienti interessati dalle infiltrazioni. L’importo complessivo dell’intervento è stato di euro 190.000.

Gli interventi sono partiti con il primo lotto dopo la metà del mese di settembre 2022 ed ha riguardato l’ala a sud-ovest dove è collocata l’aula per le attività motorie. I lavori sono proseguiti sul corpo di fabbrica centrale delle aule e, a seguire, sono stati interessati dai lavori il blocco delle aule a nord e il corpo di fabbrica del refettorio.

“Con la fine di questi interventi riconsegniamo una scuola rinnovata, decorosa e nella quale possano esserci idonee condizioni igienico-sanitarie degli ambienti dopo aver contrastato le ripetute infiltrazioni di acqua che insistevano in alcuni locali, con conseguenti disagi per i fruitori ed il normale svolgimento delle attività didattiche”, afferma l’assessora all’Edilizia scolastica Lara Ceccarelli.

“Avevamo annunciato la fine dei lavori per la primavera di quest’anno e così è stato, ma soprattutto ci premeva che gli ambienti dove docenti, scolari ed operatori si ritrovano ogni giorno fossero idonei e pienamente fruibili – dice il sindaco Sergio Di Maio –. Stiamo rispettando quanto previsto dal programma di mandato, ovvero l’ammodernamento e la ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico del nostro comune in modo che lavoratori e studenti possano frequentare le lezioni nel più completo comfort e in sicurezza. Vorrei ringraziare l’ufficio lavori pubblici del Comune che ha supervisionato le operazioni e la ditta White & Color che ha eseguito in maniera efficiente gli interventi riconsegnando nei tempi la scuola”.

