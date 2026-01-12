Scontro tra un furgone e un mezzo per la raccolta dei rifiuti: due feriti

Written by admin• 1:22 pm• Bientina, Attualità, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

BIENTINA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 06,05 di lunedì 12 gennaio sulla SP 3 località Orentano, Comune di Bientina per un’incidente stradale tra un furgone e un mezzo per la raccolta rifiuti che sono rimasti coinvolti in un sinistro che ha provocato il ferimento dei due conducenti.

La squadra dei VVF, ha provveduto alla messa in sicurezza delle auto e dei luoghi dell’ intervento collaborando con il personale sanitario.

Sul posto il 118 con l’automedica di Pontedera e la Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte e i Carabinieri per rilievi di loro competenza e determinazione delle cause dell’accaduto, ancora in fase di accertamento.

Last modified: Gennaio 12, 2026