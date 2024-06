Scontro frontale nel Comune di Palaia: feriti due adulti e un bambino

Scritto da admin• 10:33 am• Pisa, Cronaca

PISA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 07,40 sulla Strada Provinciale delle Colline per Legoli nel comune di Palaia per incidente stradale.



A seguito di uno scontro frontale tra un tir ed una autovettura. Il personale Vigili del Fuoco intervenuto ha estratto il conducente di una Panda affidandolo alle cure del 118 per poi essere eli-trasportato da Pegaso a Cisanello.

La figlia, una bambina di un anno, seduta nel sedile posteriore è rimasta illesa così come l’autista del camion. A seguito dell’impatto è scaturito un incendio che ha interessato la motrice del camion prontamente estinto con liquido schiumogeno. Tutte e tre le persone interessate sono state trasportate a Cisanello in codice rosso.



Sul posto sono intervenute anche due autobotti, elisoccorso Pegaso, Carabinieri e Vigili Urbani. Le cause sono in fase di accertamento da parte degli enti competenti.

