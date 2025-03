San Giuliano Terme: sospensione dell’erogazione idrica il 10 marzo per lavori sulla rete

Written by admin• 12:09 pm• Attualità, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME- Acque comunica che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua lunedì 10 marzo dalle ore 8.30 alle 14 nelle seguenti vie: via delle Palanche, via San Jacopo (nel tratto tra via delle Palanche e via Martraverso), via Aurelia (nel tratto tra via delle Palanche e via Adanegri), via Borrani, via Pietrasantina (nel tratto tra via Martraverso e via delle Palanche), e nelle località Martraverso e Madonna dell’Acqua.

Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi brevi fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno in poco tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà posticipato a martedì 11 marzo, sempre con le stesse modalità.

Acque si scusa per i disagi e informa che, per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 7, 2025