San Giuliano Terme, presentazione del romanzo ‘Muoio per Te’: celebrando il coraggio di Giacomo Matteotti

SAN GIULIANO TERME – Il romanzo “Muoio per Te” di Riccardo Nencini celebra il coraggio di Giacomo Matteotti, unico politico nemico di Mussolini, insieme alla moglie Velia e ad altre celebri coppie politiche dell’epoca.

L’opera sarà presentata durante un evento pubblico organizzato dalla lista civica Immagina presso la propria sede in via Metastasio 18, zona La Fontina. L’appuntamento è fissato per giovedì 6 giugno alle ore 18 ed è aperto a tutti coloro interessati a conoscere la storia di Matteotti, proprio in occasione del centenario del suo assassinio.

Il candidato a sindaco di San Giuliano Terme per la coalizione di centrosinistra, Matteo Cecchelli, parteciperà all’evento, che rappresenta un momento importante legato alla storia del Paese e all’antifascismo, un tratto distintivo della lista Immagina.

I coordinatori Valentina Foà e Marco Balatresi invitano caldamente tutti a partecipare.

