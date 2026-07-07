San Giuliano Terme, completata la prima fase dei lavori sull’acquedotto in via Dini a Gello

Written by Redazione• 2:53 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME- Procedono secondo cronoprogramma i lavori di Acque per il rinnovamento dell’acquedotto in via Dini a Gello, nel comune di San Giuliano Terme. Nei giorni scorsi si è conclusa la prima fase dell’intervento, nel tratto a sud della linea ferroviaria, dove sono stati posati e già messi in esercizio circa 480 metri di nuove tubazioni, compresi gli allacciamenti alle utenze.

Contestualmente è stata riaperta al traffico la viabilità interessata dal cantiere, con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto.

L’opera rientra nel più ampio progetto da circa 900mila euro, che consentirà la sostituzione complessiva di 1,3 chilometri di condotte idriche. L’obiettivo è ridurre le perdite, aumentare l’affidabilità della rete e migliorare la qualità del servizio per cittadini e attività del territorio.

Dopo il completamento delle lavorazioni a sud della ferrovia, il cantiere proseguirà nelle prossime settimane nella parte nord dell’abitato, dove sarà realizzato il tratto finale dell’intervento fino al collegamento previsto in prossimità di via Matteotti. Una volta conclusi i lavori, Gello potrà contare su un’infrastruttura rinnovata, più efficiente e resiliente, capace di garantire migliori standard di servizio e una gestione più sostenibile della risorsa idrica.

«È un intervento molto importante anche dal punto di vista ambientale perché rinnova l’infrastruttura idrica di Gello riducendo le perdite d’acqua – dichiara il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli –. Per questo, subito dopo la mia elezione, mi ero attivato con Acque per dare il via ai lavori che siamo riusciti a far partire in poco più di un anno».

«Ringrazio il gestore idrico e il presidente Millozzi – aggiunge Cecchelli – per aver stanziato le risorse e fatto partire velocemente il cantiere, l’impresa che sta realizzando l’intervento nel rispetto del cronoprogramma e i cittadini per la pazienza, dato che i lavori interessano una delle arterie stradali principali del territorio sangiulianese».

«La conclusione della prima fase dei lavori rappresenta un passaggio importante verso il completamento di un intervento particolarmente atteso dalla comunità – commenta il presidente di Acque, Simone Millozzi –. La posa in esercizio dei primi 480 metri di nuova rete conferma l’avanzamento del progetto e ci consente di proseguire con la parte finale dell’opera».

«Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante i lavori – conclude Millozzi –: si tratta di un investimento destinato a produrre benefici concreti in termini di qualità del servizio, tutela della risorsa idrica e sostenibilità ambientale».

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Last modified: Luglio 7, 2026