Salicornia Europaea, proprietà depurative e potenziali benefici per la salute: lo studio dell’Università di Pisa

PISA – Un estratto di germogli di Salicornia europaea è stato identificato come rimedio preventivo per la steatosi epatica, conosciuta come “fegato grasso”. Lo studio dell’Università di Pisa, parte del progetto europeo HaloFarMs e pubblicato su Antioxidants, ha evidenziato che le foglie giovani di salicornia sono particolarmente ricche di polifenoli, flavonoidi, flavonoli e antociani rispetto a quelle più vecchie.

Questi composti bioattivi conferiscono alla salicornia proprietà depurative e potenziali benefici per la salute cardiovascolare e epatica. Inoltre, la salicornia, una pianta alofita che cresce in terreni salini, svolge un ruolo ecologico cruciale nel contrastare la salinizzazione dei suoli, un fenomeno che colpisce una vasta area nel Mediterraneo.

Il progetto HaloFarMs mira a sviluppare sistemi agricoli sostenibili basati sull’uso delle piante alofite non solo per la desalinizzazione del suolo ma anche per applicazioni nell’industria alimentare, cosmetica e veterinaria, promuovendo al contempo la diversificazione economica e la conservazione delle risorse idriche dolci.

