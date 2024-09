Salernitana – Pisa 2-3. Doppio Bonfanti e supergol di Tramoni. Vittoria e primato solitario per Inzaghi

Scritto da Antonio Tognoli• 2:09 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il Pisa batte la Salernitana (3-2) al termine di una gara giocata molto bene e dopo cinque giornate di campionato è la capolista del torneo cadetto con undici punti. Vantaggio fulmineo di Nicolas Bonfanti, pareggio di Tongya e nel finale di primo tempo nuovo vantaggio con il rigore di Nicolas Bonfanti. Nella ripresa Matteo Tramoni cala il tris, poi il Pisa resiste agli assalti granata e subisce il 3-2 con un rigore di Simy.

PRE GARA. Si gioca con due ore di ritardo all’Arechi. Il Var inizialmente non funziona e la gara prevista per le 15 slitta prima alle 15.30, poi alle 15.45. Alla fine si comincia alle ore 17.30. C’è un precedente sulla questione VAR propria a Salerno tra Salernitana e Torino nel gennaio del 2023. L’intervallo di tempo di attesa secondo il regolamento è a discrezione dell’arbitro, che è venuto incontro alle due società che hanno voluto giocare con il VAR e non senza come era stato deciso in precedenza. Alle ore 16.15 arriva la comunicazione della Lega, si gioca alle 17.30 ed il Var verrà effettuato direttamente in loco dall’Arechi con due arbitri e due tecnici. I due incaricati dalla Lega sono Maresca e Miele che sostituiscono Gualtieri e Marini a Lissone. Il Pisa scende il campo per il secondo riscaldamento alle ore 17.10. La gara inizia alle ore 17.30.

LE SCELTE DEI DUE MISTER. Mister Inzaghi conferma il 3-4-2-1: davanti a Semper ci sono Caracciolo Giovanni Bonfanti e Canestrelli. Beruatto riprende possesso della fascia sinistra, Touré torna a destra e vince il ballottaggio con Piccinini. Esordio per Abildgaard accanto a Marin nella zona nevralgica del campo. Matteo Tramoni e Moreo svariano sul fronte dattacco a sostegno dell’unica punta Nicolas Bonfanti. La Salernitana di Martuscello schiera invece un 4-3-3. Davanti all’ex Sepe ci sono Bronn e Ferrari con Stojanovic e Njoh esterni di fascia. Centrocampo a tre con Hrustic, Amaticci e Tello. Tridente dattacco formato da Tongya, Wlodarczyk e Verde. Torregrossa e Maggiore partono dalla panchina.

IL PRIMO TEMPO. Il Pisa si schiera con la terza maglia, quella gialla, la Salernitana indossa la classica maglia granata. Il Pisa colpisce subito a freddo. Marin recupera un gran pallone a centrocampo, Giovanni Bonfanti serve con un fran filtrante Nicolas Bonfanti che di sinistro fa secco Sepe: 1-0. Nerazzurri subito in vantaggio. Inizio choc per la Salernitana. Nicolas Bonfanti dedica il gol a Mehdi Leris. prova a reagire la Salernitana. Abildgaard pulisce l’area e allontana il pericolo. Pisa ancora pericoloso in azione di ripartenza con Moreo che apre a sinistra per Beruatto il cui sinistro è respinto da Sepe, ma Nicolas Bonfanti è in fuorigioco e Bonacina ferma il gioco. Non c’è un attimo di tregua all’Arechi. Verde in semirovesciata chiama Semper alla grande parata. La Salernitana mette alle corde il Pisa in questa fase. Da un corner respinto nasce il pari dopo un batti e ribatti in area colpo di tacco di Wlodarczyk per Tongya. l’attaccante polacco scarica sotto la traversa alla sua prima gara da titolare in serie B: 1-1. Tutto da rifare per il Pisa. I nerazzurri sono sotto pressione. Semper esce con i pugni per anticipare lo stesso Tongya. Brividi. Dopo il gol lampo nerazzurri un pò in sofferenza, che lasciano l’iniziativa alla Salernitana. I nerazzurri escono dal torpore e si rivedono in avanti al 23′ sempre sull’asse mancino con Beruatto che serve Tramoni che aggancia con il sinistro e calcia con il destro palla a lato con Sepe non soddisfatto della sua difesa. Giovanni Bonfanti finisce sul taccuino dell’arbitro Bonacina come primo ammonito del match per un fallo abbastanza ingenuo. Tourè si procura una brutta botta al naso. Dopo le cure del caso però torna in campo. Poco dopo però rischia grosso il Pisa. Ed è sempre Tongya che ci prova con il sinistro ed ancora Semper devia con la mano sinistra la palla sul montante e tiene sul pareggio i suoi al 34′. Pisa che difende, la Salernitana fa incetta di corner. Stojanovic con un entrata in ritardo blocca una possibile ripartenza di Moreo e viene ammonito. Al 45′ contatto di Verde su Beruatto Bonacina dopo aver visto il monitor comanda il calcio di rigore. Al 48′ va sul dischetto Nicolas Bonfanti contro Gigi Sepe che indovina l’angolo ma non ci arriva: 2-1 per il Pisa. I nerazzurri vanno all’intervallo in vantaggio 2-1

IL SECONDO TEMPO. Rimane negli spogliatoi Giovanni Bonfanti ammonito. Al suo posto Calabresi. La Salernitana inserisce Torregrossa e Braaf in luogo di Wlodarczyk e Hrustic. Salernitana subito pericolosa, Abilgaard viene ammonito per un fallo ingenuo. E’ il Pisa però a farsi vedere in avanti con Bonfanti, ma il suo sinistro è deviato da Sepe poi Tramoni non riesce a girarsi in area. Nel frattempo mister Inzaghi richiama in panchina Abilgaard e inserisce Piccinini. Martusciello gli risponde inserendo l’ex capitano dello Spezia Maggiore e richiamando Tello. Ma al 61′ il Pisa trova il 3-1. Tramoni riconquista palla punta Broon si porta la palla sul destro e con un tiro a giro pesca l’angolino: 3-1. Gran gol di Matteo Tramoni. Cala il gelo all’Arechi. Cantano i quasi seicento tifosi del Pisa. A questo punto Inzaghi inserisce Angori per Beruatto e Hojholt per Tourè. La Salernitana è un pò frastornata dopo il terzo gol dei nerazzurri che attuano nonostante il vantaggio un pressing vivace costringendo i ragazzi di Martuscello a rinculare all’indietro. Al 64′ il tecnico granata si gioca la carta Simy al posto di Verde. Al 75′ si fa male Marin al suo posto Inzaghi inserisce Rus. Niente di grave per il numero sei nerazzurro, colo cautela in vista dei prossimi impegni. Nella Salernitana invece spazio a Dalmonte che esordisce in maglia granata rilevando Tongya. La Salernitana torna a riaffacciarsi in avanti con Simy che fa a sportellate con Calabresi che gli concede però solo il corner. La Salernitana si getta in avanti nei minuti finali. Ci prova Maggiore dal limite Semper si allunga e devia la sfera, poco dopo è Braaf con un rasoterra ad impegnare a terra l’ex portiere del Como che blocca. Sono cinque i minuti di recupero. Piccinini dal limite con il destro sfiora il 4-1 e si dispera. Sul capovolgimento di fronte Simy praticamente all’altezza del dischetto chiama ancora Semper alla ribattuta poi ci prova Torregrossa che però calcia di sinistro fuori, ma l’arbitro fischia un fuorigioco. Al 93′ però Bonacina assegna rigore alla Salernitana per un fallo di mano (scomposto) di Moreo. Sul dischetto va Simy che spiazza Semper: 2-3. Semper viene ammonito per aver allontanato la sfera. Tramoni si conquista una punizione dal limite. Rus calcia dal limite alto sopra la traversa. Finisce qui 3-2 per il Pisa che dopo cinque giornate è capolista in serie B.

SALERNITANA – PISA 2-3



SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Hrustic (46′ Braaf), Amatucci, Tello (53′ Maggiore); Tongya (77′ Dalmonte), Wlodarczyk (46′ Torregrossa), Verde (64′ Simy). A disp. Fiorillo, Corriere, Velthuis, Ruggeri, Ghiglione, Jaroszynski, Sfait. All. Giovanni Martusciello.

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, G.Bonfanti (46′ Calabresi), Canestrelli; Beruatto (63′ Angori), Marin (77′ Rus), Abildgaard (50′ Piccinini), Tourè (63′ Hojholt); Tramoni, Moreo; N.Bonfanti. A disp. Nicolas, Loria, Mlakar, Arena, Rasmussen, Leoncini, Jevsenak. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo (Ass. Prenna – Regattieri. Quarto ufficiale Simone Gavini. VAR Maresca. AVAR Miele

RETI: 2′ e 48′ rig. Nicolas Bonfanti (P) 14’Tongya (S), 61′ Tramoni (P).

NOTE: Angoli 7-0. Ammonito Giovanni Bonfanti (P), Stojanovic (S). Abildgaard (P), Delmonte (S), Semper (P). Rec. pt 1′; st 5′.



Foto Fonte Giovanni Perna

