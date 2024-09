La I.E.S. Basket Pisa festeggia 50 anni e si presenta alla città

Scritto da Antonio Tognoli• 1:49 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Un pomeriggio di festa, quello svoltosi sabato 14 settembre presso il Palazzetto dello Sport in via Atleti Azzurri Pisani, come solo la presenza di tanti giovani atleti può proporre, così da rappresentare una degna cornice ad un doppio evento, vale a dire celebrare i 50 anni dalla sua Fondazione della “IES Sport Pisa” e presentare le squadre di Basket che prenderanno parte alla prossima stagione 2024-’25 nelle varie Categorie.

di Giovanni Manenti

Si è trattato, pertanto, di una splendida occasione per celebrare un traguardo come quello delle “Nozze d’Oro” con il Basket che non è facile da raggiungere per ogni Società, ricordando i passi salienti di tale percorso, dall’idea nata nell’estate 1974 dalla collaborazione tra Emilio Landini, già giocatore e successivamente allenatore, e l’Impresario Edile Romolo Berti, titolare della I.E.S., che ne diviene successivamente Presidente nonché Sponsor, per un connubio divenuto anche a carattere familiare, visto che Emilio sposa Sonia De Falco, cognata del Geom. Berti, che ne aveva sposato la Sorella Savina.

La propensione verso l’attività giovanile vede la IES affermarsi nei primi due Campionati Minibasket con i ragazzi del biennio 1968-’69, per poi ritagliarsi un ruolo da protagonista a livello federali, tanto che con le squadre senior sono stati raggiunti importanti traguardi come l’approdo alla Serie C1 in campo maschile ed alla Serie B in quello femminile, addirittura perdendo lo spareggio per l’accesso alla Serie A2, il tutto grazie al proficuo lavoro svolto dai tecnici che hanno saputo valorizzare ragazzi che si sono poi distinti a livello nazionale tra cui Simone e Francesco Giusfredi, Andrea Bonotti, Francesco Bufalini Diego Ferrini, Guido Bolelli, Andrea Cempini, Luca Siena, i fratelli Regoli e Iacopo Giannelli.

Di tali allenatori è giusto ricordare i nomi, primo fra tutti quello di Paolo Petruzzelli, oltre a Piero De Risi, Riccardo Gaddi, Fabrizio Alvares e Sergio Casella, mentre sotto l’aspetto dirigenziale, nel solco di continuità familiare che contraddistingue la Società, una figura dominante è stata quella della citata Sonia De Falco, attuale Presidente della stessa.

Ma ciò che più è importante, visto che al passato non si può tornare, è la propensione al futuro della IES Basket, che, assieme alle altre Società pisane GMV Basket, PFPI Pisa e Dream Basket, ha costituito la “School Basket Pisa“, vale a dire un progetto ambizioso per riportare tale Disciplina ai fasti dei tempi migliori, progetto che è seguito in prima persona da Simone Landini (figlio di Emilio e Sonia) nella sua veste di Responsabile Tecnico organizzativo che cura i vari aspetti societari e collabora alla School Basket, senza dimenticare come la IES, oltre alle attività di Basket e minibasket, si occupi anche di baskin, Pallavolo amatoriale e Ginnastica.

Tornando alle celebrazioni di sabato pomeriggio, ecco pertanto sfilare davanti al pubblico presente, introdotti dalla perfetta conduttrice Elisa Bani, dapprima i tecnici delle varie squadre – Paolo Campani, Giulia Giardino, Maurizio Neri, Francesco Salerno, Sergio Ferro, Luca Guerrini, Federico Marazzato, Alberto Perfetti, Valter Ballantini, Simone Landini, Giacomo Betti Giacomo Ardinghi – e quindi, disposti a semicerchio, i componenti delle formazioni delle Categorie, dai più grandi ai più piccoli, Divisione Regionale 2 – Under 19 Silver femminile – Under 17 Gold – Under 17 Silver – Under 15 Silver – Under 13 – Esordienti (2013) – Aquilotti (2015) e Scoiattoli (2016-’17), con a concludere i componenti del Baskin, applauditissimi per la loro espansività.

Una cerimonia a cui hanno presenziato – oltre che ovviamente ai quadri societari, composti dalla Presidente Sonia De Falco, la Vice Presidente Laura Tosi, il Dirigente Responsabile Emilio Landini e gli Accompagnatori Francesca Cecchi e Matteo Corti – ricevendo la targa ricordo dei 50 anni della IES Sport Pisa, il Presidente del Comitato Regionale FIP Massimo Faraoni, il Consigliere Federale Marco Petrini, l’ex allenatore Paolo Petruzzelli, il Vice Sindaco del Comune di Pisa Raffaele Latrofa e l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, il Presidente del CSI Pisa Alfonso Nardella, la Presidente UISP Pisa Alessandra Rossi, la Presidente del CSEN Pisa Tamara Carli, la figlia del Geom. Romolo Berti, Maria Sonia, l’Amministratore Delegato di Devitalia (Sponsor della IES) Fabio Calabrese, Armando Varini ed il Delegato Provinciale del CONI Giacomo Gozzini, che ha ricambiato offrendo a propria volta una targa a Sonia De Falco, mentre una targa ricordo è stata altresì consegnata alla memoria degli scomparsi Sauro e Francesco Bufalini, Andrea Bonotti e Alessandro Donati.

Su tale celebrazione, la parola non può che andare alla Presidente Sonia De Falco che sottolinea: “quello raggiunto è un traguardo non facile per una Società sportiva nata tantissimi anni fa e che ha passato varie vicissitudini, ma siamo sempre stati in grado di uscirne positivamente, come conferma il numero dei nostri tesserati, pur non essendo ancora ai livelli pre Covid, ancorché piano piano ci si stia riavvicinando pur avendo in tale periodo perso alcuni istruttori, un settore che stiamo ricostruendo, permettendomi in questa circostanza un ricordo di Romolo Berti che, assieme a mio marito Emilio Landini, ha fondato questa Società ideata nell’estate del 1974 presso il giardino della villa di Tirrenia ed alla quale ha dato tantissimo nel corso degli anni anche la moglie di Romolo, ovvero mia sorella Savina, che ha rappresentato una figura determinante nella sua crescita“.

Al riguardo, il Presente del Comitato Regionale FIP Massimo Faraoni aggiunge: “questi 50 anni della IES Basket rappresentano un bel traguardo e certificano l’impegno che la Società ha sempre posto sui giovani, ragion per cui è doveroso quest’oggi celebrare una tale ricorrenza a testimonianza del lavoro e dei sacrifici posti in atto dai Dirigenti e Tecnici nella formazione dei nostri ragazzi e ragazze“.

“Per quanto concerne il livello del Basket in Toscana“, conclude il Presidente, “dobbiamo evidenziare che nel periodo post Covid abbiamo registrato un incremento delle Squadre partecipanti assieme al miglioramento dell’attività femminile, circostanze tali da renderci soddisfatti per la crescita avuta negli ultimi tre anni per la quale devo ringraziare le Società ed i loro Dirigenti che ci hanno consentito di ripartire con grande passione ed entusiasmo, ricordando peraltro come la Toscana sia sempre stata protagonista a livello giovanile, ma nello stesso tempo oggi abbiamo Pistoia in A1, Livorno in A2, cinque squadre di B Nazionale, 10 di B interregionale, 16 di Serie C, tre squadre in A2 femminile a dimostrazione di una presenza importante su tutto il territorio“.

Presente anche il Delegato Provinciale del CONI Giacomo Gozzini, che ha tenuto a precisare: “quello raggiunto dalla IES Basket è un bellissimo traguardo, soprattutto perché l’aver compiuto 50 anni di attività rappresenta il requisito principale per poter successivamente accedere alla più alta onorificenza in campo sportivo tra quelle consegnate dal CONI, rappresentata dalla “Stella d’Oro al Merito Sportivo”, ragion per cui mi auguro che questa Società riesca a conseguire tale benemerenza, per la quale debbono essere soddisfatti ulteriori parametri, fermo restando che il requisito di base è costituito proprio dal mezzo secolo di attività“.

Le conclusioni, spettano all’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa che evidenzia: “questi 50 anni della IES Basket rappresentano la Storia della Pallacanestro pisana, che vengono giustamente celebrati in un luogo simbolico come il nostro Palazzetto dello Sport che ha goduto di una recente riqualificazione sotto il profilo dell’insonorizzazione, ragion per cui l’Amministrazione continua ad essere sempre vicina alle varie Associazioni Sportive per promuovere e valorizzare il lavoro dei tanti volontari che ne fanno parte, come nel caso della IES Basket che ne è uno splendido esempio, anche per ciò che concerne il baskin riservato alle persone con disabilità, settore che vogliamo sempre di più cercare di pubblicizzare anche per coloro che sono più fragili e credono di non poter praticare Sport e vivere un rapporto di aggregazione“.

“Oltre a questo“, conclude l’Assessore, “non va dimenticata l’opera promozionale di avvicinamento a tale Disciplina svolta dalla IES Basket e rivolta sin dalla più tenera età, di cui siamo stati testimoni diretti durante il corrente anno attraverso l’organizzazione di due Tornei di Basket e Minibasket negli spazi all’aperto cittadini, uno in Piazza XX Settembre e l’altro in Piazza Vittorio Emanuele II, a dimostrazione di come vi sia un serbatoio enorme di giovanissimi che possono portare avanti e far lievitare, sulla scorta altresì delle recenti Olimpiadi e Paralimpiadi, anche a Pisa questo splendido Sport“.

Last modified: Settembre 15, 2024